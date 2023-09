Loạt phim Hàn lên sóng tháng 9: Jang Dong Gun hợp tác với mỹ nữ Gia Đình Là Số 1

Tháng 9 này, màn ảnh Hàn ngữ sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều bộ phim. Trong số này, có một số tác phẩm đặc biệt đáng chú ý nhờ sở hữu dàn diễn viên chất lượng và kịch bản đầy hứa hẹn:

Thời Gian Gọi Tên Em là tác phẩm cực kỳ đáng chú ý do Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been đóng chính. Đây là bản remake của Muốn gặp em, bộ phim từng được nhiều khán giả rất yêu thích.

Nội dung phim kể về Han Jun Hee, cô gái đang đau buồn vì mất người yêu thì bỗng xuyên không và trở thành nữ sinh Kwon Min Joo. Tại đây, Han Jun Hee gặp bạn học Nam Si Heon, anh chàng có vẻ ngoài giống hệt người bạn trai quá cố của cô.

Thể loại: Bí ẩn, lãng mạn, kỳ ảo Diễn viên: Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Been, Kang Hoon Số tập: 12 Lịch chiếu: Lên sóng ngày 8/9 trên Netflix

Siêu phẩm đáng kỳ vọng nhất tháng 9 gọi tên Biên Niên Sử Arthdal 2: Thanh Kiếm Của Aramun. Bộ phim này sở hữu dàn diễn viên đình đám, trong đó nổi bật hơn cả đương nhiên là tài tử Jang Dong Gun.

Biên Niên Sử Arthdal kể về những cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt diễn ra tại một vùng đất hư cấu mang tên Arthdal. Nội dung mùa mới sẽ nối tiếp những gì đã diễn ra trong mùa trước. Lúc này, cuộc nổi loạn của các bộ tộc từng bị Ta Gon (Jang Dong Gun) tàn sát đã bị trấn áp.

Trong khi đó, phía Agos thành công hợp nhất hàng chục bộ tộc, chấm dứt cảnh phân rã kéo dài suốt 200 năm. Eun Seom (Lee Jun Ki) cùng với Tan Ya (Shin Se Kyung) tập hợp được một lực lượng lớn và họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến với đội quân của Ta Gon.

Thể loại: Sử thi, kỳ ảo Diễn viên: Jang Dong Gun, Lee Jun Ki, Shin Se Kyung, Kim Ok Bin Số tập: 12 Lịch chiếu: Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ ngày 9/9

The Day

The Day kể về Kim Myung Joon, một người đàn ông nghèo nhưng có trái tim ấm áp. Vì cần tiền gấp để trả viện phí cho con gái đang mắc bệnh nặng nên trong cơn tuyệt vọng, anh đã quyết định bắt cóc Choi Ro Hee, cô con gái nhỏ của một gia đình giàu có.

Một tai nạn đã xảy ra khiến cho Choi Ro Hee mất đi ký ức. Bất đắc dĩ, Kim Myung Joon đành phải giả làm bố của Choi Ro Hee để đưa cô bé về nhà mình từ bệnh viện. Kim Myung Joon gọi điện đòi tiền chuộc, tuy nhiên không có bất cứ ai nghe máy. Vì vậy, anh quyết định lái xe đến nhà Choi Ro Hee để nghe ngóng tình hình.

Dẫu vậy, tại đây Kim Myung Joon đã chứng kiến một việc khó ngờ: Bố mẹ của Choi Ro Hee đã chết và xác của họ đang được khiêng đi. Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi những lời nói dối của Kim Myung Joon bị Choi Ro Hee phát hiện, bao gồm cả việc anh ta không phải bố cô bé.

Thể loại: Chính kịch, hài hước, giật gân Diễn viên: Yoon Kye Sang, Park Sung Hoon, Yu Na Số tập: 12 Lịch chiếu: Thứ 4 & 5 hàng tuần trên ENA, bắt đầu từ ngày 13/9

7 Escape: War for survival

7 Escape: War for survival là dự án phim mới của đài SBS với phần kịch bản do Kim Sun Ok, biên kịch của series Cuộc chiến thượng lưu chắp bút.

Nội dung phim kể về 7 con người với thân phận khác nhau, mang những câu chuyện khác nhau nhưng có cùng điểm chung, đó là liên quan tới sự mất tích bí ẩn của một cô gái. Họ phải đối mặt với những biến cố lớn, đan xen trong đó là những ham muốn tột cùng và sự dối trá đáng sợ.

Thể loại: Chính kịch, giật gân, bí ẩn Diễn viên: Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Yoon Jong Hoon, Jo Yoon Hee Số tập: 17 Lịch chiếu: Thứ 6 & 7 hàng tuần trên SBS, bắt đầu từ ngày 15/9

Dưa Hấu Lấp Lánh

Trái ngược với bầu không khí u ám, căng thẳng tột độ trong 7 Escape: War for survival, bộ phim Dưa Hấu Lấp Lánh hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả những giây phút thư giãn thực sự thoải mái.

Tác phẩm này kể về Eun Gyeol, chàng trai sinh ra trong gia đình khiếm thính nhưng lại sở hữu thiên phú và đam mê âm nhạc. Sau khi ghé thăm một cửa hàng nhạc cụ bí ẩn, Eun Gyeol bất ngờ rơi vào dòng thời gian khác. Tại đây, cậu gặp được phiên bản năm 18 tuổi của bố mình cùng những người bạn tuyệt vời khác.

Thể loại: Lãng mạn, kỳ ảo, thanh xuân Diễn viên: Ryeoun, Seol In Ah, Choi Hyun Wook, Shin Eun Soo Số tập: 16 Lịch chiếu: Thứ 2 & 3 hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ ngày 25/9

Cái tên cuối cùng trong danh sách là The Worst Evil của Ji Chang Wook. Ở tác phẩm này, mỹ nam 36 tuổi sẽ trở lại với thể loại hành động từng góp phần làm nên tên tuổi của anh.

The worst evil lấy bối cảnh ở Seoul vào những năm 1990, khi một loại ma túy cực mạnh có tên "Pha lê Gangnam" được bán rất nhiều trong các hộp đêm của thành phố. Để trấn áp băng đảng tội phạm cũng như tìm hiểu nguồn gốc của loại ma túy mới, cảnh sát Park Jun Mu (Ji Chang Wook) được giao nhiệm vụ lẻn vào lòng địch.

Ji Chang Wook, Im Se Mi và Wi Ha Joon trong phim.

Tại đây, anh bất ngờ phát hiện vợ mình, Yoo Eui Jung (Im Se Mi) cũng tham gia vào cuộc chiến nguy hiểm này. Đáng nói hơn, dường như cô có một quá khứ khó nói thành lời với tay trùm khét tiếng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Park Jun Mu chẳng những phải tìm cách để đưa sự thật ra ngoài ánh sáng, mà anh còn cố gắng bảo vệ sự an toàn cho vợ mình mọi lúc.