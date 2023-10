Mỹ nhân Hàn "gây choáng" khi tái xuất màn ảnh, vừa xinh vừa ngầu còn diễn quá hay

Tội Ác Kinh Hoàng (The worst of evil) là bom tấn hành động mới của Disney+ Hàn Quốc, kể câu chuyện về cảnh sát Park Joon Mo (do Ji Chang Wook), người mạo hiểm mọi thứ để được thăng chức. Anh ta làm giả thân phận để thâm nhập vào tổ chức ma túy nguy hiểm bậc nhất quốc gia với người đứng đầu là Gi Cheol (Wi Ha Jun). Tình cờ khi Gi Cheol có mối liên hệ trong quá khứ với vợ của Joon Mo, Yoo Eui Jung (Lim Se Mi). Eui Jung cũng là cảnh sát, hiện đang nói dối rằng mình đã ly hôn để tiếp cận Gil Cheol. Cũng vì vậy là Eui Jung liên tục phải gặp chồng trong tình cảnh éo le, khi hai người không thể thừa nhận mối quan hệ thật.

Bộ ba nhân vật chính của phim

Trong những tập mới nhất, ngoài bộ ba nhân vật đã kể trên thì Tội Ác Kinh Hoàng có sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là Lee Hae Ryeon (BIBI). Cô ta được giới thiệu là người phân phối bí ẩn ở một nhà máy sản xuất chất cấm, vừa mới tới Hàn Quốc để thực hiện giao dịch với Gi Cheol. Trong cảnh đầu tiên xuất hiện, Hae Ryeon đội một bộ tóc giả sáng màu, đánh son đỏ đậm khiến Gi Cheol có phần bối rối trước sự xuất hiện này cũng như danh tính của Ha Ryeon. Ngay sau đó, cô bỏ tóc giả, tẩy lớp hóa trang và khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc và thần thái sắc lạnh của mình.

Sự hiện diện trên màn ảnh của BIBI được đánh giá là "đầy uy lực và mạnh mẽ", hoàn toàn phù hợp với bầu không khí đen tối của Tội Ác Kinh Hoàng. Dù chưa xuất hiện nhiều nhưng màn trình diễn của cô rất tinh tế và là một trong những điểm sáng đầy nổi bật trong những diễn biến mới nhất, khơi gợi sự quan tâm của khán giả về những gì sắp xảy ra. Người xem cũng không thể đoán biết được rằng nhân vật của BIBI là thuộc phe chính diện hay phản diện.

Khán giả đánh giá cao sự xuất hiện của BIBI

BIBI vốn là một idol lấn sân diễn xuất và được đánh giá cao khi thể hiện ấn tượng những vai diễn có cá tính mạnh, gai góc và có phần u tối. Hiện tại ngoài Tội Ác Kinh Hoàng thì cô còn có bộ phim Hopeless, đóng cùng Song Joong Ki, đang phát hành tại rạp Hàn Quốc.

