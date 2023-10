Phim Hàn làm khán giả xem xong không dám rời giường, nữ chính từng đóng cùng Nhã Phương

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn ngữ đang có một tác phẩm rất hay thuộc thể loại kinh dị - tội phạm - giật gân, đó là Đơn Hàng Từ Sát Nhân. Tác phẩm này do Kim Sung Kyun và Shin Hye Sun đóng chính, kể về cô gái trẻ Soo Hyun, người vì mua phải hàng đểu nên đã lên mạng "bóc phốt", nhắn tin công kích đối phương. Tuy nhiên, Soo Hyun chẳng thể ngờ hành động này đã khiến cô tự biến mình thành mục tiêu của một kẻ sát nhân hàng loạt.

Shin Hye Sun đảm nhận vai nữ chính trong Đơn Hàng Từ Sát Nhân

Lúc này, Đơn Hàng Từ Sát Nhân đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Dưới đây là một số bình luận đáng chú ý:

- Mê cái cách chị ta (Shin Hye Sun) chọn kịch bản.

- Hôm qua mình mới đi xem, hay lắm nhưng hơi sợ nha.

- Mới xem review trên page nào không nhớ nữa. Cuốn lắm luôn.

- Xem phim xong sợ ở một mình gặp biến thái dễ sợ.

- Ở nhà một mình xem phim này chắc chỉ có nước ở trên giường khỏi xuống.

Nói thêm về phim Đơn Hàng Từ Sát Nhân, hai nhân vật chính Soo Hyun và thanh tra Joo đều được đảm nhận bởi các diễn viên nổi tiếng, có thực lực là Shin Hye Sun cùng với Kim Sung Kyun. Cách đây ít tháng, Shin Hye Sun từng nhận mưa lời khen nhờ vai Ban Ji Eum ở phim Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 và bây giờ, cô lại tiếp tục chinh phục khán giả bằng diễn xuất ấn tượng của mình.

Shin Hye Sun từng đảm nhận một vai phụ trong Tuổi Thanh Xuân, bộ phim do Nhã Phương và Kang Tae Oh đóng chính

Ngoài hai cái tên kể trên, Đơn Hàng Từ Sát Nhân còn có sự tham gia của Kang Tae Oh. Mỹ nam sinh năm 1994 đảm nhận vai thanh tra Na. Với vai diễn này, Kang Tae Oh đã có màn tái hợp với Shin Hye Sun, khi mà hai người từng hợp tác cùng nhau trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân do anh và Nhã Phương đóng chính.

Còn nhớ khi Tuổi Thanh Xuân gây bão màn ảnh Việt, Shin Hye Sun chỉ đảm nhận một vai phụ mà thôi. Thế nhưng giờ đây, cô đã trở thành cái tên nổi tiếng tại xứ Kim chi với kỹ năng diễn xuất được đông đảo khán giả công nhận.

Một vài hình ảnh khác trong phim Đơn Hàng Từ Sát Nhân: