Phim Hàn vượt mặt Beckham để đứng top 1 Việt Nam: Tấu hài quá duyên còn có dàn diễn viên "cưng xỉu"

Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon (Strong girl Nam Soon) là bộ phim Hàn hiếm hoi lên sóng đủ cả hai tập cuối tuần vừa qua, bất chấp việc phải đụng độ với Đại hội Thể thao Châu Á. Và thành quả của sự mạo hiểm này là rating tương đối ấn tượng, ghi nhận con số 6,1%, cao gấp đôi bom tấn đài tvN là Arthdal chronicles 2.

Poster phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon

Tại Việt Nam, Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon hiện đang là từ khoá được săn đón mạnh mẽ trên mạng xã hội. Phim cũng nhanh chóng vượt mặt Beckham để đứng vị trí top 1 series truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam chỉ ngay ngày thứ 2 phát hành. Bất ngờ hơn khi nó còn đứng top 4 trong BXH các chương trình truyền hình hàng đầu Netflix toàn cầu dù phải đối đầu với rất nhiều đối thủ nặng ký đến từ thị trường Âu Mỹ.

Phim đang đứng top 1 Netflix Việt Nam

Và top 4 Netflix toàn cầu

Khán giả dành rất nhiều bình luận khen ngợi hai tập đầu của Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon, đặc biệt là sự hài hước, dễ thương đến từ ba nhân vật nữ. Đó là cô con gái thất lạc Gang Nam Soon (Lee Mi Eun), người mẹ dành cả đời để tìm con Hwang Geum Joo (Kim Jung Eun) và Gil Jong Dan (Kim Hae Sook) - bà ngoại quyền lực trong gia đình có siêu năng lực di truyền cho phái nữ.

Gang Nam Soon

Hwang Geum Joo

Gil Jong Dan

Nam Soon lạc gia đình từ nhỏ, sống lưu lạc ở Mông Cổ, tính tình vui vẻ, hoạt bát, có phần phóng khoáng. Cô quyết định về Hàn Quốc tìm gia đình và kiếm một chàng trai "thuần khiết nhất" để lấy làm chồng. Chuyến máy bay về quê hương gặp sự cố và ngay lập tức, Nam Soon đã có dịp sử dụng siêu năng lực để giải cứu mọi người. Tiếp sau đó là hàng loạt tình huống hài hước, đáng yêu, khi Nam Soon có phần lạc quẻ với quê nhà, lại còn bị cảnh sát Hee Shik (Ong Seong Woo) nghi ngờ là vận chuyển chất cấm.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Nam Soon kỳ lạ với Hee Sik chính trực

Vốn biết đây là một bộ phim hài hước bởi ngay từ phần 1 là Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, khán giả đã được chứng kiến những tình huống cười ra nước mắt, nhưng người xem vẫn không thể ngờ phần 2 lại bá đạo như vậy. Những tình huống hài "vô tri" kết hợp với phần kỹ xảo vô cùng... giả trân nhưng không hề khiến người xem khó chịu, thậm chí nó còn làm tăng độ hài hước của tác phẩm. Khán giả dành rất nhiều những lời khen ngợi cho những màn tấu hài từ biên kịch, cộng thêm diễn xuất quá duyên dáng, ngoài sự mong đợi của các diễn viên.

