Màn giả gái khiến netizen cười mệt: Trang điểm lòe loẹt thêm váy áo thướt tha, còn đô con ăn đứt cả bạn diễn

Strong Girl Nam Soon (Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon) là bộ phim mà Ong Seong Woo quay trước khi nhập ngũ. Hiện tại, phim đã chính thức lên sóng những tập đầu tiên và vai diễn của nam idol ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong phim, Ong Seong Woo vào vai Kang Hee Shik - một nam cảnh sát mạnh mẽ, rắn rỏi, nổi bật với diện mạo điển trai, đầy nam tính. Theo trailer có thể thấy, Kang Hee Shik sẽ là người chinh phục được trái tim của cô nàng Nam Soon (Lee Yoo Mi), người sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp, do di truyền của gia đình.

Ở tập đầu tiên, Ong Seung Woo chưa xuất hiện nhiều tuy nhiên đã lập tức "gây mê" khán giả bởi tạo hình vô cùng nam tính, điển trai của mình. Tuy nhiên đây lại chẳng phải điều mà người xem mong chờ. Bởi theo như trailer phim thì Ong Seung Woo còn có cả... tạo hình giả gái đậm chất giải trí.

Theo đó, khi nhân vật Kang Hee Shik đi điều tra phá án cùng đồng nghiệp, anh đã giả gái và đi tới một trung tâm thương mại. Không chỉ đội tóc giả, mặc chân váy ôm, đi tất lưới, Hee Sik còn trang điểm có phần quá tay. Đầu tư cho tạo hình là vậy nhưng Kang Hee Shik vẫn không hề giống con gái, bởi chiều cao 1m79, thân hình quá đô con so với bạn diễn. Khán giả hiện đang rất mong chờ được thấy tạo hình này trên màn ảnh và càng muốn xem màn "nhõng nhẽo" của "cô gái đô con" Kang Hee Shik.

Pha giả gái gây cười của Ong Seung Woo

Cận cảnh lớp trang điểm lố tay của Ong Seung Woo

Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon là phần 2 của bộ phim đình đám Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon. Tuy nhiên, phim khai thác những tuyến nhân vật hoàn toàn khác, đan xen câu chuyện tình cảm, hài hước với cả yếu tố trinh thám, phá án đến từ nhân vật của Ong Seung Woo. Phim lên sóng trên kênh JTBC và nền tảng Netflix vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Poster phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Gang Nam Soon

Nguồn ảnh: JTBC