Loạt phim Hàn lãng mạn cực hay lên sóng tháng 10: Mỹ nhân xuất sắc nhất 2022 tái xuất

Trong tháng 10 này, các tín đồ của dòng phim lãng mạn Hàn Quốc sẽ được thưởng thức một bữa tiệc thực sự. Có nhiều tác phẩm đáng chú ý đang chuẩn bị ra mắt khán giả và dưới đây là 5 cái tên nổi bật nhất:

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Cô Nàng Mạnh Mẽ Nam Soon. Nội dung phim kể về việc Kang Nam Soon, một cô gái mang trong mình sức mạnh phi thường, đã cùng với mẹ và bà ngoại của mình bất ngờ vướng vào một vụ án ma túy. Cũng bởi vụ án này, cảnh sát Kang Hee Shik được giao nhiệm vụ làm việc cùng ba người phụ nữ nói trên. Thế rồi, anh dần bị Kang Nam Soon thu hút.

Cô Nàng Mạnh Mẽ Nam Soon được khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Cho những ai chưa biết, đây là phần 2 của Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, siêu phẩm từng gây sốt hồi năm 2017. Với việc thành công mà tác phẩm nói trên tạo ra là quá lớn, áp lực dành cho Cô Nàng Mạnh Mẽ Nam Soon sẽ là không nhỏ. Tuy nhiên, các fan hâm mộ có lý do để lạc quan khi mà bộ phim này có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng như Lee Yoo Mi, Kim Jung Eun, Kim Hae Sook, Ong Seong Wu và Byeon Woo Seok.

Lịch phát sóng: Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên JTBC, bắt đầu từ 7/10.

Ngày Tuyệt Vời Để Trở Thành Cún

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Ngày Tuyệt Vời Để Trở Thành Cún. Bộ phim này chứng kiến màn hợp tác của mỹ nam đình đám Cha Eun Woo và nữ diễn viên Park Gyu Young.

Ngày Tuyệt Vời Để Trở Thành Cún sở hữu kịch bản thú vị khi mà gia đình nữ chính Han Hae Na (Park Gyu Young) phải chịu một lời nguyền kỳ lạ - dù bất cứ ai, chỉ cần hôn người khác giới thì buổi đêm hôm đó, họ sẽ biến thành chó trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Cha Eun Woo sẽ nên duyên với Park Gyu Young trong Ngày Tuyệt Vời Để Trở Thành Cún.

Không những vậy, chu kỳ này còn lặp đi lặp lại và chỉ có thể chấm dứt khi họ một lần nữa hôn người ấy trong hình dạng chó. Han Hae Na là một giáo viên ở trường cấp ba. Vì một sự cố, cô chẳng may chạm môi với anh đồng nghiệp điển trai nhưng sợ chó Jin Seo Won (Cha Eun Woo).

Lịch phát sóng: Thứ Tư hàng tuần trên MBC, bắt đầu từ 11/10.

Người Yêu Dấu phần 2

Trong danh sách những phim lãng mạn Hàn hay lên sóng tháng 10 dĩ nhiên không thể thiếu phần 2 của Người Yêu Dấu. Không có khởi đầu quá thuận lợi, tuy nhiên tác phẩm mới của Nam Goong Min đã chứng minh được sức hút cực khủng của mình.

Kết thúc phần 1, câu chuyện giữa hai nhân vật chính Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) đã có một cái kết dang dở khi mà Yoo Gil Chae nhận sính lễ của Tòng sự quan Gu Won Moo (Ji Seung Hyun).

Khán giả chuẩn bị được gặp lại Nam Goong Min và Ahn Eun Jin trong phần 2 của Người Yêu Dấu.

Về phần Lee Jang Hyun, anh đã gặp lại cô gái săn nô lệ bí ẩn luôn đeo mặt nạ (Lee Chung Ah). Dự kiến, đây là một nhân vật quan trọng trong phần 2 và có thể sẽ có quan hệ với nam chính. Thế nhưng tất nhiên, trọng tâm của phim vẫn là về mối quan hệ giữa Lee Jang Hyun và Yoo Gil Chae.

Lịch phát sóng: Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên MBC, bắt đầu từ 13/10.

Sau thành công với Anna, Suzy tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Doona! hợp tác cùng Yang Se Jong. Ở tác phẩm mới của mình, mỹ nhân sinh năm 1994 hóa thân thành một nữ idol tên Lee Doona. Cô gái này từng là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, Lee Doona lại bất ngờ giải nghệ.

Suzy xinh đẹp rực rỡ trong Doona!

Sau đó, cô chuyển vào ở trọ trong căn nhà gần một trường đại học và trở thành bạn với chàng trai Won Jun. Lee Doona từng phải chịu những tổn thương. Thế nhưng đương nhiên, trong quãng thời gian chung sống, sự dịu dàng và ấm áp của Won Jun sẽ giúp cô chữa lành trái tim.

Lịch phát sóng: Thứ Sáu, ngày 20/10 trên Netflix.

Castaway diva

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Castaway diva của Park Eun Bin. Ở bộ phim mới này, Park Eun Bin thủ vai Seo Mok Ha, một cô gái phải tự mình sinh tồn trên đảo hoang trong suốt 15 năm. Về sau, Seo Mok Ha được giải cứu và trở về đất liền.

Kể từ đây, khán giả sẽ được thấy hành trình hòa nhập với cuộc sống hiện đại và thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của nữ chính. Song song với đó, Seo Mok Ha cũng sẽ tìm được tình bạn, tình yêu tuyệt vời cho riêng mình. Với nội dung như trên, "Castaway diva" hứa hẹn sẽ là một bộ phim mang đầy năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho khán giả.

Park Eun Bin hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành công với Castaway diva.

Như đã đề cập, nữ chính Seo Mok Ha phải sống một mình ở hoang đảo trong thời gian dài. Đây là một dạng vai không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh Hàn. Vì thế, chắc chắn nó đã mang tới nhiều thử thách cho Park Eun Bin. Dẫu vậy, các fan của cô nàng không cần lo lắng.

Hồi năm ngoái, Park Eun Bin đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu nhờ bom tấn "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo". Nữ diễn viên nhập vai hoàn hảo và giành giải Daesang truyền hình danh giá tại Baeksang 2023. Đây chính là bằng chứng tốt nhất cho thực lực của Park Eun Bin. Tin rằng ở tác phẩm mới, cô cũng làm tốt nhiệm vụ được giao và góp phần đưa câu chuyện phim chạm tới trái tim khán giả.

Lịch phát sóng: Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN và Netflix, bắt đầu từ 28/10.