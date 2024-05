Sốc với tình trạng của "nàng Cỏ" Goo Hye Sun sau 7 năm không đóng phim, nghèo tới độ phải ăn ngủ trên xe hơi

"Nàng Cỏ" Goo Hye Sun dù đã tuyên bố giải nghệ khá lâu nhưng những thông tin liên quan đến sự nghiệp của cô vẫn luôn là chủ đề nóng. Mới đây nhất, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ các thông tin liên quan đến việc cô đi học diễn xuất cũng như tình trạng hiện tại sau 7 năm không đóng phim mới (trừ các dự án nhỏ do cô tự đầu tư sản xuất).

Cụ thể, trong một chương trình của đài tvN lên sóng ngày 16/5 vừa qua, Goo Hye Sun gây sốc khi cho biết bản thân đã tiêu tốn quá nhiều tài sản của mình trong suốt khoảng thời gian vướng lùm xùm đời tư sau đó là đột ngột tuyên bố giải nghệ. Cô chia sẻ việc đi học diễn xuất vì vậy cũng trở nên khó khăn khi cô "gần như là người vô gia cư". Trong chương trình, Goo Hye Sun đã tiết lộ bức hình chụp trên xe hơi, khi cô phải ngủ và ăn mì ngay trên chiếc xe của mình, tại bãi đỗ xe của ngôi trường mà cô theo học diễn xuất. Thậm chí, trên chiếc xe này còn được trang bị sẵn một số nhu yếu phẩm như khăn ướt để rửa mặt vào buổi sáng và dầu gội khô, phục vụ cho việc chỉnh trang trước khi vào học.

Goo Hye Sun vệ sinh cá nhân bằng khăn ướt...

Và ăn mì ngay tại xe hơi

"Tôi đã lãng phí rất nhiều tài sản của mình. Tôi không có nơi nào để sống. Tôi thực sự không có nhà." Goo Hye Sun cũng chia sẻ thêm: "Dĩ nhiên tôi vẫn có thể về nhà mẹ ở Incheon nhưng đối với các kỳ thi hoặc những ngày quan trọng tại trường, tôi buộc phải ngủ trong ô tô hoặc thư viện. Bởi ngay cả khi bạn khởi hành lúc 6:30 sáng thì cũng sẽ mất 3 đến 4 giờ để đi từ Incheon tới trường." Khi MC chương trình Jeon Hyun Moo hỏi tại sao cô không thuê trọ, Goo Hye Sun giải thích mình từng sống ở ký túc xá trường học nhưng hợp đồng đã kết thúc, học kỳ vừa qua, cô không thể tìm được nơi nào cho phép ký hợp đồng trong 3 tháng.

Goo Hye Sun tại chương trình

Khi nhìn lại chính những bức hình của mình trên xe hơi, khi đang ăn mì và chuẩn bị cho tiết học mới, chính Goo Hye Sun cũng sốc, cô thậm chí còn tự hỏi rằng tại sao bản thân lại phải... rửa mặt hàng ngày.

Cũng trong chương trình này, Goo Hye Sun đã tiết lộ thành tích học tập xuất sắc của mình khiến các đồng nghiệp trầm trồ. Cô đạt 4,27/4,5 điểm và điểm thấp nhất là B+. Chưa kể cô cũng vnhận được giải thưởng tốt nghiệp danh dự cao nhất mà chỉ 5% sinh viên đứng đầu khoa mới có thể nhận được. Được biết, nữ diễn viên đã tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan, khoa Điện ảnh và Truyền hình.

Hình ảnh tốt nghiệp của Goo Hye Sun

Thời điểm hiện tại, đã 7 năm kể từ vai diễn cuối cùng của Goo Hye Sun ở bộ phim You're Too Much. Tuy nhiên với tác phẩm này, nữ diễn viên cũng chỉ đóng 6 tập, sau đó rút khỏi dự án vì lý do sức khỏe. Dừng hoạt động quá lâu, chưa kể cô còn bỏ tiền đầu tư một số dự án cá nhân, như phim ngắn hay MV âm nhạc sau đó đi học, điều này có lẽ làm ảnh hưởng lớn đến khối tài sản mà cô tích trữ sau nhiều năm làm nghề. Khán giả tò mò không biết liệu đến bao giờ, Goo Hye Sun mới chính thức trở lại màn ảnh khi mà việc học đã hoàn tất và rõ ràng cô đang cần một công việc để duy trì cuộc sống và tận dụng những kiến thức mà mình vừa học được ở trường.

Nguồn ảnh: Naver