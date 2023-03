Chồng cũ "nàng Cỏ" Goo Hye Sun bất ngờ thoát mác "thánh đơ" ở phim mới, 4 năm mất hút vì bê bối ngoại tình cũng có ích đấy chứ?

The Real Has Come là bộ phim dài tập cuối tuần mới lên sóng của đài KBS. Phim được chú ý bởi đánh dấu màn tái xuất sau 4 năm ở ẩn của nam diễn viên Ahn Jae Hyun. Trong quá khứ, sau vụ ly hôn chấn động dư luận với "nàng Cỏ" Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun có thời điểm bị tẩy chay mạnh mẽ. Đó là khi Goo Hye Sun liên tục cho rằng mình bị chồng cũ cắm sừng. Trước những màn bóc phốt này, Ahn Jae Hyun chủ yếu giữ thái độ im lặng trong khi Goo Hye Sun lại liên tục "than khóc" trong nhiều năm mà không đưa thêm bằng chứng nào, ngay cả khi hai người không còn liên quan. Điều này vô tình làm phản tác dụng, khiến dư luận cảm thấy chán ghét những màn khóc lóc của nàng Cỏ và dần lấy lại thiện cảm với Ahn Jae Hyun.



Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun - Ảnh: KBS

Dù phần nào đã lấy được thiện cảm nhưng Ahn Jae Hyun lại không vội tái xuất. Phải tới tận thời điểm hiện tại, anh mới trở lại trong một bộ phim có độ dài tới 50 tập. Trước thời điểm phim lên sóng, đa phần các bình luận đều vô cùng tích cực, đón chào sự trở lại của Ahn Jae Hyun. Dường như mọi người đều trong tâm thế gác lại chuyện cũ, không nhắc tới người xưa. Đầu xuôi thì đuôi cũng lọt, sau phản ứng tích cực ở giai đoạn quảng bá, khi phát sóng, phim cũng thành công không kém. Ngay tập 2, rating đã vượt ngưỡng 20%, trở thành chương trình được xem nhiều nhất tối cuối tuần vừa qua.

The Real Has Come - Ảnh: KBS

Sau 2 tập đầu, khán giả tương đối hài lòng với màn thể hiện của Ahn Jae Hyun. Đây là một điều khá bất ngờ bởi trong quá khứ, Ahn Jae Hyun từng bị chỉ trích là thánh đơ màn ảnh. Trước thời điểm xảy ra bê bối, anh đóng phim khá nhiều năm nhưng chưa từng có sự tiến. Ngay cả ở bộ phim se duyên cho anh với Goo Hye Sun, khán giả cũng chẳng cảm nhận được chemistry giữa hai người.

Ảnh: KBS

Rất có thể trong 4 năm nghỉ ngơi vừa qua, Ahn Jae Hyun đã tích cực dành thời gian để học thêm về diễn xuất. Nếu thực sự là vậy thì 4 năm đánh đổi cũng tương đối xứng đáng. Tuy nhiên đường dài mới biết ngựa hay, Ahn Jae Hyun có giữ được phong độ trong suốt 48 tập phim tiếp theo hay không thì vẫn phải tiếp tục đợi chờ!

Ảnh: KBS

