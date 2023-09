Phim Hàn có thêm bom tấn hành động quá xuất sắc, mỹ nam đình đám tái xuất mà netizen chỉ hỏi đúng 1 câu

Sau thành công vang dội từ Moving, Disney+ tiếp tục cho ra mắt một dự án hành động nữa là The Worst Of Evil (Ác Ma Tồi Tệ Nhất). Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ji Chang Wook với dòng phim từng khiến anh thành công vang dội trong quá khứ. Khán giả vô cùng kỳ vọng dự án này sẽ giúp mỹ nam họ Ji lấy lại danh tiếng sau một loạt tác phẩm không thành công khiến anh dính mác "không biết chọn kịch bản".

Ji Chang Wook trở lại với dòng phim sở trường

Ngày 27/9 vừa qua, The Worst Of EviL đã ra mắt 3 tập đầu tiên và ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đúng như lời giới thiệu, The Worst Of Evil thực sự là một tác phẩm hành động nặng đô, ngay từ những tập mở đầu đã mang tới những phân cảnh hành động vô cùng ấn tượng. Khán giả một lần nữa được thấy lại hình ảnh của Ji Chang Wook thời điểm đóng The K2, thậm chí anh trông còn rắn rỏi, mạnh mẽ hơn xưa.

Hiện tại, mới chỉ ra mắt hai tập đầu nhưng The Worst Of Evil đang được đánh giá rất cao, đặc biệt là ở màn thể hiện của hai nam chính là Ji Chang Wook và Wi Ha Joon. Trong phim, hai hai người thuộc hai phe đối đầu. Ji Chang Wook là cảnh sát xảo quyệt Park Joon Mo, người thâm nhập vào băng đảng khét tiếng Gangnam Union để lấy lòng tin của thủ lĩnh Ki Chul (Wi Ha Joon) và thực hiện một phi vụ đầy rủi ro. Sánh bước cùng Park Joon Mo là người vợ Yoo Ui Jung (Lim Se Mi). Cô cũng là một sĩ quan cảnh sát và tham gia vào cuộc điều tra tổ chức buôn bán chất cấm mà chồng đang thực hiện.

Ji Chang Wook và Wi Ha Joon

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim hành động, The Worst Of Evil còn lồng ghép yếu tố tội phạm, luật pháp. Phim cũng được đánh giá cao khi tái hiện rất chân thực hình ảnh Hàn Quốc những năm 1980 - 1990. Sau khi 3 tập đầu lên sóng, nhìn chung những bình luận của người xem đang tương đối tích cực. Khán giả hài lòng về nội dung cuốn hút, hành động đẹp mắt, chân thực và diễn xuất ổn định của dàn diễn viên.

Đặc biệt rất nhiều khán giả còn có chung một câu hỏi khi xem và chuẩn bị xem tác phẩm này, đó là liệu Ji Chang Wook đã thoát cảnh... đóng vai nghèo khổ hay chưa. Bởi lẽ trong quá khứ, Ji Chang Wook gần như chỉ toàn đóng vai thanh niên nghèo, tới độ anh từng ước sẽ có một nhân vật giàu có, đi xe hơi đỏ xuất hiện trong sự nghiệp của mình.

Khán giả có chung thắc mắc: "Liệu Ji Chang Wook đã giàu chưa"?

Nguồn ảnh: Disney+