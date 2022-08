Tiếc cho phim mới của Ji Chang Wook: Nội dung, diễn xuất đều hoàn hảo nhưng tỷ suất người xem quá thấp

If You Wish Upon Me (Nói Tôi Nghe Điều Ước Của Bạn) là phim mới của Ji Chang Wook cùng nữ thần tượng đình đám Sooyoung (SNSD) và tiền bối gạo cội Sung Dong Il. Có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám nhưng phim không được quảng bá quá rầm rộ, một phần vì nó không phải dự án lên sóng cuối tuần của nhà đài. Sau bốn tập đầu tiên lên sóng, tỷ suất người xem không quá ấn tượng. Con số khởi đầu là 3,6% nhưng liên tục sụt giảm, sang tới tập 4, rating giảm xuống chỉ còn 1,9%. Trên mạng xã hội, khán giả cũng không nhắc quá nhiều đến tác phẩm này.

Sau 4 tập đầu tiên lên sóng, nhìn chung những phản hồi của khán giả trên các chuyên trang phim ảnh xoay quanh If You Wish Upon Me đều khá ổn. Khán giả dành lời khen cho cả dàn diễn viên lẫn nội dung phim, đặc biệt là kịch bản quá ổn, lấy không ít nước mắt của khán giả ngay từ tập đầu tiên.

Bình luận của khán giả: - Tuyệt tuyệt tuyệt!!! Một bộ phim truyền hình tuyệt vời !! Kịch bản tuyệt và toàn bộ dàn diễn viên đều tuyệt vời. Thích nhìn thấy sự phát triển nhân vật của Ji Chang Wook, anh ấy thực sự là một diễn viên tuyệt vời. Không thể chờ đợi các tập tiếp theo! - Tôi đã khóc một dòng sông mỗi khi tôi xem phim này, tôi có thể cảm thấy rất nhiều năng lượng ngay từ cảnh đầu tiên trong tập 1. Ji Chang Wook là một diễn viên tuyệt vời, tôi hy vọng phim sẽ đạt được xếp hạng và lượng người xem cao hơn nữa. - Hãy cho bộ phim này những xếp hạng mà nó xứng đáng, bộ phim này là một kiệt tác đấy. - 10/10. Bộ phim này hay quá, xứng đáng là bom tấn. Ji Chang Wook, Sooyoung và Sung Dong Il đã chứng minh cho chúng ta thấy họ là những diễn viên tuyệt vời như thế nào. - Thật tiếc khi phim này có rating khá thấp, lẽ ra nó nên được biết đến nhiều hơn. Nguồn: Asianwiki

Được biết If You Wish Upon Me lấy cảm hứng từ tổ chức Ambulance Wish Foundation, được thành lập ban đầu ở Hà Lan. Đây là một chương trình từ thiện trao những điều ước cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Phim mở đầu với câu chuyện của Yoon Gyeo Rye (Ji Chang Wook), một chàng trai với quá khứ bất hảo, bất ngờ xuất hiện với một vali tiền phi pháp. Anh tình cờ phải làm việc ở "Bệnh viện an dưỡng cuối đời", nơi lắng nghe và giúp những người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng thực hiện tâm nguyện cuối đời của họ. Cuộc gặp gỡ tình cờ với y tá Yeon Joo (Sooyoung) và bác sĩ Tae Sik (Sung Dong Il) đã thay đổi cuộc đời anh, giúp chàng trai bất cần đời bắt đầu chữa lành những tổn thương trong quá khứ.

Nội dung nhân văn, ý nghĩa, đậm vị chữa lành nhưng If You Wish Upon Me lại không được chú ý quá nhiều. Khán giả cảm thấy tiếc cho sự trở lại của Ji Chang Wook khi liên tục gặp những dự án kém nhiệt. Tuy nhiên phim mới lên sóng 4 tập, vẫn còn quá sớm để kết luận việc thành bại của nó. Hi vọng sắp tới If You Wish Upon Me sẽ có những màn lội ngược dòng ngoạn mục để chứng minh sức hút của mình.

Nguồn ảnh: Hancinema