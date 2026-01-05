Hẹ được ví như “rau vàng” cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được: 3 nhóm người này nên tránh xa, rất nhiều người vô tình mắc sai lầm

Tại các chợ nông sản Việt Nam, những bó hẹ xanh mướt, mùi thơm đặc trưng luôn nằm trong danh sách rau “đắt hàng”. Giá rẻ, dễ chế biến, hẹ xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình - từ trứng chiên hẹ, hẹ xào gan, cháo hẹ cho tới canh hẹ nấu tôm.

Ít ai biết rằng, đằng sau loại rau dân dã này là giá trị dinh dưỡng được ví như “rau vàng” cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn hẹ, và rất nhiều người đang vô tình ăn sai cách, sai đối tượng.

Lá hẹ từ lâu đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là ho, viêm họng, và cảm lạnh

Vì sao hẹ được xem là “rau vàng”?

Về mặt dinh dưỡng, hẹ là loại rau giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ và đặc biệt là các hợp chất sunfua hữu cơ - nhóm hoạt chất cũng xuất hiện trong hành, tỏi. Các hợp chất này có tác dụng kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, hẹ còn cung cấp kali, canxi và một lượng nhỏ sắt, giúp hỗ trợ tuần hoàn máu.

Theo y học cổ truyền, hẹ có tính ấm, vị cay nhẹ, tác động vào kinh can và kinh vị. Đông y cho rằng hẹ có tác dụng làm ấm trung tiêu (tỳ - vị), thúc đẩy khí huyết lưu thông, hỗ trợ tiêu hóa và có lợi cho gan. Chính vì vậy, từ xa xưa, hẹ thường được dùng cho người hay lạnh bụng, ăn kém, hoặc suy nhược nhẹ.

Không chỉ vậy, trong dân gian, hẹ còn được dùng để nấu cháo cho trẻ em bị ho, người lớn mệt mỏi hoặc sau ốm dậy. Chính sự “đa năng” này khiến hẹ được ca ngợi như một loại rau vừa ngon vừa bổ.

Điều đáng nói là tính ấm và hàm lượng hoạt chất cao trong hẹ cũng chính là “con dao hai lưỡi”. Nếu ăn không đúng người, đúng lượng, hẹ có thể gây ra những phản ứng ngược cho sức khỏe.

Theo BS. Lê Thị Thu Hương - chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, hẹ là thực phẩm tốt nhưng không nên “đại trà hóa”: Nhiều người nghĩ rau thì ăn càng nhiều càng tốt, nhưng với các loại rau có tính ấm và hoạt chất mạnh như hẹ, cần đặc biệt chú ý thể trạng. Ăn không phù hợp có thể gây rối loạn tiêu hóa, sinh nhiệt và làm trầm trọng thêm bệnh nền.

Dưới đây là 3 nhóm người được khuyến cáo nên hạn chế hoặc tránh ăn hẹ.

Không nên cùng một lúc ăn lá hẹ và uống sữa, không ăn lá hẹ đã nấu chín để qua đêm

1. Người có dạ dày nhạy cảm, dễ rối loạn tiêu hóa

Hẹ chứa lượng chất xơ không hòa tan tương đối cao, kết hợp với các hợp chất sunfua dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Với người có tiền sử viêm dạ dày, trào ngược axit, hội chứng ruột kích thích hoặc thường xuyên đầy hơi, việc ăn nhiều hẹ – đặc biệt là hẹ sống hoặc xào tái – có thể khiến các triệu chứng nặng hơn.

Biểu hiện thường gặp gồm đau bụng âm ỉ, ợ nóng, buồn nôn hoặc tiêu chảy nhẹ. Với nhóm người này, nếu muốn ăn hẹ, nên nấu chín kỹ, ăn lượng nhỏ và không ăn khi bụng đói.

2. Người bị thiếu âm, nội nhiệt, hay nóng trong

Theo Đông y, hẹ có tính ấm, nếu ăn nhiều sẽ sinh nhiệt. Người có cơ địa nội nhiệt, thường xuyên khô miệng, nổi mụn, táo bón, mất ngủ hoặc hay bốc hỏa nên đặc biệt thận trọng.

Việc ăn hẹ thường xuyên có thể làm tình trạng “nóng trong” trầm trọng hơn, dẫn đến khô họng, nhiệt miệng, táo bón kéo dài. Với nhóm này, nên ưu tiên các loại rau có tính mát như mồng tơi, rau dền, bí xanh, rau má thay vì dùng hẹ thường xuyên.

3. Người mới phẫu thuật hoặc vết thương chưa lành

Trong quan niệm dinh dưỡng truyền thống, hẹ được xếp vào nhóm thực phẩm có tính “phát” – tức dễ gây kích ứng và ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương. Dù khoa học hiện đại không tuyệt đối cấm, nhưng nhiều bác sĩ vẫn khuyên người mới mổ, người có vết thương hở nên hạn chế ăn hẹ trong giai đoạn đầu hồi phục.

Nguyên nhân là hẹ có thể kích thích tuần hoàn và phản ứng viêm nhẹ, từ đó làm vết thương lâu lành hoặc dễ để lại sẹo lồi ở một số cơ địa nhạy cảm.

Uống quá nhiều nước lá hẹ có thể gây đầy hơi, khó tiêu hoặc kích ứng ở những người nhạy cảm

Ăn hẹ thế nào cho đúng?

Với người khỏe mạnh, hẹ vẫn là thực phẩm tốt nếu ăn đúng lượng và đúng cách. Mỗi tuần chỉ nên ăn hẹ 1–2 lần, mỗi lần khoảng một nắm nhỏ. Nên nấu chín kỹ, tránh ăn hẹ sống hoặc ăn quá nhiều trong một bữa.

Người trung niên và cao tuổi càng cần chú trọng nguyên tắc “phù hợp hơn ngon miệng”. Nếu sau khi ăn hẹ thấy đầy bụng, nóng trong hoặc khó chịu, đó là dấu hiệu cơ thể không dung nạp tốt và nên dừng lại.

Một số món ngon, dễ làm từ hẹ: Trứng chiên hẹ; Canh hẹ nấu tôm; Cháo hẹ; Hẹ xào gan; Đậu phụ xào hẹ

Lưu ý nhỏ:

- Không nên nấu hẹ quá lâu vì sẽ làm mất vitamin và khiến mùi hăng rõ hơn

- Người dạ dày yếu nên ăn hẹ đã nấu chín kỹ và với lượng vừa phải