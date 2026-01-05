Một loại vitamin quen thuộc đang được khoa học "điểm danh": "Ăn" đều mỗi ngày, da săn chắc, collagen được kích hoạt từ trong ra ngoài

Không phải serum đắt tiền hay liệu trình xâm lấn, một nghiên cứu mới đây cho thấy chìa khóa giúp làn da săn chắc, dày dặn và khỏe mạnh hơn có thể nằm ngay trong chế độ ăn hằng ngày - cụ thể là vitamin C, loại vi chất tưởng như ai cũng đã quá quen.

Vitamin C: Không chỉ là “chất chống cảm cúm”

Trong nhiều năm, vitamin C thường được nhắc đến như một chất giúp tăng đề kháng. Nhưng với giới khoa học và da liễu, vai trò của vitamin C vượt xa điều đó.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân gây lão hóa sớm, phá hủy cấu trúc da. Quan trọng hơn, đây là yếu tố bắt buộc trong quá trình tổng hợp collagen, loại protein quyết định độ săn chắc, đàn hồi và cấu trúc nền của làn da.

Nói cách khác, cơ thể không thể tạo collagen nếu thiếu vitamin C. Dù bạn có bổ sung collagen từ bên ngoài hay không, nếu thiếu vitamin C, quá trình này vẫn khó diễn ra hiệu quả.

Nghiên cứu mới: Vitamin C từ thực phẩm có liên hệ trực tiếp với độ săn chắc của da

Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Investigative Dermatology đã mang lại bằng chứng rõ ràng hơn cho mối liên hệ này.

Các nhà khoa học theo dõi 24 người trưởng thành khỏe mạnh, yêu cầu họ ăn 2 quả kiwi mỗi ngày trong 8 tuần liên tiếp - loại trái cây giàu vitamin C tự nhiên. Trong suốt quá trình, nhóm nghiên cứu tiến hành đo nồng độ vitamin C trong máu, trong da, đồng thời đánh giá cấu trúc da bằng siêu âm và sinh thiết.

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ:

- Nồng độ vitamin C trong da tăng song song với nồng độ trong máu

- Da dày hơn rõ rệt, cho thấy sự gia tăng collagen ở lớp hạ bì

- Quá trình tái tạo tế bào da diễn ra tích cực hơn

Theo nhóm nghiên cứu, đây là lần hiếm hoi khoa học chứng minh được rằng vitamin C từ thực phẩm không chỉ lưu hành trong máu mà còn thấm sâu vào mọi lớp da, trực tiếp liên quan đến cấu trúc và chức năng da.

Da phản ánh đúng những gì bạn ăn mỗi ngày

Một phát hiện quan trọng khác từ nghiên cứu này là: vitamin C không được cơ thể dự trữ lâu dài. Lượng vitamin C trong máu và trong da phụ thuộc rất lớn vào chế độ ăn hằng ngày.

Điều đó lý giải vì sao: Ăn uống thiếu rau quả trong thời gian dài khiến da xỉn màu, kém đàn hồi. Ngược lại, bổ sung vitamin C đều đặn, da có xu hướng dày hơn, khỏe hơn từ bên trong.

Không cần kiwi, bạn hoàn toàn có thể bổ sung vitamin C từ các thực phẩm quen thuộc như:

Thực phẩm Khẩu phần tham khảo Lượng vitamin C (mg) Ghi chú Cam 1 quả vừa (~130 g) ~70 mg Phổ biến, dễ bổ sung hằng ngày Quýt 2 quả nhỏ (~120 g) ~35–40 mg Thấp hơn cam nhưng dễ ăn Bưởi ½ quả (~150 g ruột) ~40–45 mg Ít đường, phù hợp người ăn kiêng Dâu tây 100 g (~6–7 quả) ~60 mg Giàu vitamin C + chất chống oxy hóa Ớt chuông đỏ ½ quả (~75 g) ~95–100 mg Một trong những nguồn vitamin C cao nhất Ớt chuông xanh ½ quả (~75 g) ~40–45 mg Thấp hơn ớt đỏ Bông cải xanh 100 g (luộc nhẹ/hấp) ~80–90 mg Nấu quá kỹ sẽ làm hao hụt vitamin C Cải bó xôi (rau bina) 100 g sống ~25–30 mg Giàu thêm sắt, folate Cải xoăn (kale) 100 g sống ~90–100 mg Rất giàu vitamin C Rau muống 100 g ~20–25 mg Phổ biến trong bữa ăn Việt Cải thìa / cải ngọt 100 g ~45–50 mg Dễ chế biến, hợp ăn hằng ngày

Bao nhiêu vitamin C là đủ cho làn da?

Dựa trên nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng mốc khoảng 250 mg vitamin C mỗi ngày là mức hợp lý để hỗ trợ quá trình sản xuất collagen và cải thiện cấu trúc da.

Trong thực tế, không phải ai cũng duy trì được chế độ ăn đủ rau quả mỗi ngày. Vì vậy, bổ sung vitamin C dạng thực phẩm chức năng có thể là lựa chọn phù hợp, đặc biệt với người bận rộn hoặc có nhu cầu chăm sóc da chuyên sâu.

Nhiều sản phẩm bổ sung collagen hiện nay cũng kết hợp vitamin C, axit amin, hyaluronic acid và vitamin E nhằm tối ưu hiệu quả tổng hợp collagen từ bên trong.

Uống hay bôi vitamin C: Cách nào hiệu quả hơn?

Vitamin C bôi ngoài da vẫn có giá trị nhất định, nhất là trong việc chống oxy hóa và hỗ trợ làm sáng da. Tuy nhiên, do hàng rào bảo vệ da, vitamin C thoa ngoài thường khó thấm sâu đến lớp trung bì - nơi collagen được tạo ra.

Ngược lại, khi được bổ sung qua đường ăn uống:

- Vitamin C đi theo hệ tuần hoàn

- Thấm sâu vào mọi lớp da

- Tham gia trực tiếp vào quá trình sinh học của collagen

Điều này không có nghĩa là bạn phải chọn một trong hai, nhưng dinh dưỡng vẫn là nền tảng lâu dài và bền vững nhất cho làn da khỏe.