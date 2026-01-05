Đau tay khi dắt xe máy lên dốc, siêu âm mới 'lộ diện' thủ phạm

Sau một lần dắt xe máy lên dốc, nam thanh niên 29 tuổi bắt đầu thấy đau cổ tay trái. Nghĩ chỉ là chấn thương nhẹ, anh đi chụp X-quang tại cơ sở y tế gần nhà nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Bệnh nhân nghỉ ngơi, chườm mát, không dùng thuốc, song cơn đau không thuyên giảm mà còn tăng lên mỗi khi xoay hoặc duỗi cổ tay.

Hai tháng sau, khi tình trạng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, anh đến một cơ sở y tế ở Hà Nội thăm khám chuyên sâu. ThS.BSNT Lê Thị Dương, chuyên khoa Cơ xương khớp, cho biết khi thăm khám lâm sàng, bệnh nhân đau rõ tại bờ ngoài xương trụ, gần mỏm trâm trụ. Cơn đau tăng khi nghiêng cổ tay về phía xương trụ và khi duỗi cổ tay hết biên độ.

Kết quả siêu âm khớp cổ tay trái cho thấy gân duỗi cổ tay trụ có kích thước bình thường nhưng bao gân phù nề nhẹ, không có dịch quanh gân. Từ đó, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm gân duỗi cổ tay trụ trái - tổn thương phần mềm khó phát hiện nếu chỉ dựa vào X-quang.

Nam thanh niên đau tay khi dắt xe máy lên dốc, chỉ khi siêu âm mới ‘lộ diện’ thủ phạm. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Dương, viêm gân duỗi cổ tay là tình trạng viêm các gân nằm ở mặt lưng cổ tay, thường xảy ra khi gân phải chịu lực quá mức, lặp đi lặp lại hoặc sau chấn thương đột ngột. Bệnh gây đau nhức, hạn chế vận động cổ tay và bàn tay. Nếu không điều trị sớm, viêm cấp có thể chuyển sang mạn tính, dẫn đến xơ hóa gân, giảm lực cầm nắm, thậm chí nguy cơ đứt gân.

Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng thuốc chống viêm, giảm đau, kết hợp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh cổ tay trái và đeo đai hỗ trợ khi cần thiết. Sau điều trị, cơn đau giảm rõ rệt, chức năng cổ tay gần như trở lại bình thường.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đi khám khi có biểu hiện đau âm ỉ hoặc đau nhói vùng cổ tay phía ngón út, đau tăng khi xoay hoặc duỗi cổ tay, cảm giác lạo xạo khi cử động, hoặc thấy bàn tay yếu đi khi cầm nắm. Việc phát hiện sớm giúp tránh bỏ sót tổn thương gân và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.