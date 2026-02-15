Hành vi quen thuộc của hầu hết tài xế ô tô, xe máy ngày Tết có thể bị phạt tới hàng chục triệu đồng

Mỗi dịp lễ, Tết, nhu cầu di chuyển tăng cao khiến nhiều gia đình phải mang theo lượng lớn hành lý, quà cáp hoặc cây cảnh như đào, quất. Khi khoang hành lý phía sau không còn chỗ trống, không ít người chọn giải pháp đặt đồ lên nóc xe để tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, hành động tưởng như thuận tiện này lại vi phạm quy định pháp luật và có thể khiến tài xế đối mặt mức phạt đáng kể.

Không được tự ý xếp đồ vượt kích thước thiết kế

Theo Thông tư 39/2024/TT-BGTVT, việc chất hàng lên phương tiện giao thông cơ giới phải tuân thủ nghiêm ngặt thông số kỹ thuật của xe. Kích thước hàng hóa không được vượt quá giới hạn thiết kế đã được ghi nhận trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Điều này đồng nghĩa việc đặt vali, đồ đạc hay cành đào lên nóc xe cá nhân khi chưa được chứng nhận là hành vi vi phạm.

Mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng hoặc hơn

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định rõ: tài xế chở hàng vượt quá kích thước cho phép hoặc vượt quá khổ giới hạn ghi trong giấy phép lưu hành có thể bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người điều khiển còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp phương tiện có giấy phép lưu hành hợp lệ.

Mức xử phạt này cho thấy cơ quan quản lý đang siết chặt hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm giao thông.

Ngoài ra, nếu tài xế chở hàng vượt quá kích thước cho phép mà che lấp biển số xe sẽ bị phạt theo hành vi che biển số, sơn, dán làm thay đổi chữ/số hoặc biển số bị bẻ cong, che lấp, làm mờ:

Ô tô: Phạt tiền từ 20.000.000 - 26.000.000 đồng. Xe máy: Phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng. Hình phạt bổ sung: Trừ 6 điểm GPLX.

Tiêu biểu, từ phản ánh tới "đường dây nóng" Cục CSGT về việc phương tiện ô tô biển xanh 80A062.xx, vi phạm quy định chở hàng hoá khi tham gia giao thông, Đội Khai thác, xử lý vi phạm- Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, Cục CSGT đã tổ chức xác minh, xử lý theo quy định.

Qua đó xác định vào hồi 16h ngày 13/02/2026 tại đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội xe ô tô biển số 80A062.xx (nền xanh, chữ trắng) buộc cành đào cồng kềnh che biển số.

Tra cứu hệ thống đăng ký xe, Cục CSGT đã ra thông báo số 26-0000003/TB ngày 13/02/2026; đồng thời cử tổ công tác trực tiếp xác minh, làm rõ.Qua đó xác định Người điều khiển là anh N. T . T, lái xe thuộc Đội xe của Văn phòng một cơ quan Trung ương.

Ngày 14/02/2026, lái xe N. T . T đã đến trụ sở Cục Cảnh sát giao thông làm việc. Cán bộ CSGT đã lập biên bản làm việc với lái xe đồng thời lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm: Điều khiển xe 80A062.xx gắn biển số bị che lấp. Mức tiền phạt: 23.000.000 đồng; trừ 06 điểm Giấy phép lái xe.

Xử phạt xe biển xanh buộc cành đào che biển số. Ảnh: Bộ Công an

Lắp giá nóc cũng phải làm thủ tục cải tạo

Nhiều chủ xe cho rằng chỉ cần lắp thêm giá nóc hoặc cốp nóc để hợp thức hóa việc chở đồ phía trên. Tuy nhiên, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, nếu phương tiện gắn thêm phụ kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo, xe có thể bị xem là không đúng với hồ sơ đăng ký và có nguy cơ bị từ chối kiểm định.

Thông tư 47/2024 xếp việc lắp giá nóc cho ô tô con vào nhóm cải tạo đơn giản. Chủ phương tiện được miễn lập hồ sơ thiết kế nếu việc lắp đặt tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và không làm thay đổi chiều rộng tổng thể của xe. Dù vậy, thủ tục chứng nhận cải tạo vẫn là yêu cầu bắt buộc, ngoại trừ trường hợp xe đã được trang bị giá nóc từ khi xuất xưởng.

Để hoàn tất thủ tục, chủ xe cần nộp văn bản đề nghị chứng nhận cải tạo theo mẫu quy định kèm theo giấy tờ đăng ký xe và đưa phương tiện đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra thực tế. Nếu đáp ứng yêu cầu, cơ quan đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận cải tạo và kiểm định trong ngày làm việc kế tiếp. Sau đó, chủ xe phải cập nhật lại giấy đăng ký để đảm bảo hợp lệ cho các lần đăng kiểm sau.