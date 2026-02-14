ChatGPT thay đổi lớn: Quảng cáo xuất hiện, người dùng cần biết gì?

Theo các nguồn tin, bắt đầu từ ngày 10/2, cộng đồng công nghệ toàn cầu đã chứng kiến sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay trên nền tảng ChatGPT khi OpenAI chính thức thử nghiệm hiển thị quảng cáo. Động thái này không chỉ đơn thuần là một tính năng mới mà còn là tuyên bố rõ ràng về việc đa dạng hóa nguồn thu của công ty dẫn đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo. Theo các báo cáo từ CNBC, quảng cáo sẽ không xuất hiện tràn lan hay xâm lấn vào nội dung hội thoại mà được bố trí tại một khu vực riêng biệt nằm ngay bên dưới khung chat, áp dụng cho người dùng đã đăng nhập, bao gồm cả tài khoản miễn phí và gói Go giá rẻ.

Để trấn an người dùng vốn nhạy cảm với vấn đề bảo mật dữ liệu, OpenAI khẳng định các nội dung quảng cáo sẽ được dán nhãn rõ ràng để phân biệt rạch ròi với câu trả lời do AI tạo ra. Quan trọng hơn, công ty cam kết giữ kín hoàn toàn nội dung các cuộc trò chuyện cá nhân, đảm bảo các nhà quảng cáo không thể tiếp cận dữ liệu này. Mặc dù quảng cáo vẫn được tối ưu hóa dựa trên "những gì hữu ích nhất cho bạn", OpenAI nhấn mạnh rằng các đối tác thương mại tuyệt đối không có quyền tác động hay chi phối nội dung câu trả lời mà ChatGPT cung cấp, nhằm bảo vệ tính trung thực và khách quan của trí tuệ nhân tạo.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua AI đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ Anthropic. Mới tuần trước, công ty mẹ của chatbot Claude đã gây xôn xao với một đoạn quảng cáo tại Super Bowl mang hàm ý chế giễu việc "quảng cáo sẽ xâm chiếm chatbot AI", dù sau đó nội dung này đã được điều chỉnh giảm bớt tính công kích. Đáp lại, CEO Sam Altman của OpenAI gọi chiến dịch này là "không trung thực" và tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của mình với tầm nhìn doanh thu từ quảng cáo sẽ chiếm một tỷ trọng vừa phải, chưa đến một nửa tổng doanh thu dài hạn của công ty.

Bên cạnh việc thay đổi mô hình kinh doanh, OpenAI cũng đang chuẩn bị cho những bước tiến kỹ thuật quan trọng. Theo một bản ghi nhớ nội bộ, Sam Altman tiết lộ kế hoạch ra mắt một mô hình trò chuyện được cập nhật ngay trong tuần này, tiếp nối đà phát triển sau khi phiên bản nâng cao của tác nhân lập trình Codex vừa được công bố. Sức hút của ChatGPT dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nền tảng này đã quay trở lại mức tăng trưởng ấn tượng trên 10% mỗi tháng, củng cố vị thế vững chắc với hàng trăm triệu người dùng hoạt động hàng tuần.