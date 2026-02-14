Chỉ 1 bài đăng, Sơn Tùng M-TP giúp ECOVACS đạt kỷ lục doanh số mới sau 48 giờ mở bán

Trung bình, cứ 3 phút lại có một robot được tiêu thụ, một con số đủ cho thấy sức nóng của sản phẩm ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026. Cú hích đến từ một bài đăng Facebook của Sơn Tùng M-TP.

Trong loạt ảnh mới, bên cạnh hai “nhân vật chính” là nam ca sĩ và chú mèo cưng, DEEBOT T90 Pro Omni xuất hiện như “thú cưng” công nghệ mới trong nhà. Thiết kế mang phong cách Bắc Âu tối giản, tông màu trang nhã giúp sản phẩm hòa vào không gian nội thất hiện đại, đồng thời tôn lên tổng thể căn hộ.

Trong phần chia sẻ, đại sứ thương hiệu ECOVACS nói về sự thay đổi trong sinh hoạt khi có robot hỗ trợ dọn dẹp, đặc biệt là bài toán lông thú cưng. Với những gia đình nuôi mèo như Tomi và Chiko, việc rụng lông gần như là câu chuyện mỗi ngày. DEEBOT T90 Pro Omni được trang bị công nghệ lau sát cạnh TruEdge 3.0, cho phép làm sạch hiệu quả khu vực mép tường và chân nội thất. Con lăn tích hợp đệm khí tự điều chỉnh để bám sát bề mặt, lớp vật liệu mềm ở cạnh ngoài hạn chế va chạm và trầy xước.

Bên cạnh đó, công nghệ chống rối ZeroTangle 4.0 giúp giảm tình trạng lông thú cưng, tóc và sợi vải quấn vào trục hút, yếu tố then chốt với các gia đình có vật nuôi. Trợ lý Agent Yiko tích hợp khả năng nhận diện không gian, loại sàn và thói quen sinh hoạt để tự động điều chỉnh lực hút, lượng nước và lộ trình làm sạch. Robot cũng có thể nhận diện và tránh va chạm với thú cưng, đồng thời cho phép thiết lập khu vực ưu tiên làm sạch.

Ở khía cạnh hiệu năng, DEEBOT T90 Pro Omni nổi bật với chổi lau Ozmo Roller 3.0 được nâng cấp. Con lăn lau dài 27 cm, tăng 50% so với thế hệ trước, giúp mở rộng diện tích tiếp xúc sàn trong mỗi lượt di chuyển. Hệ thống bơm nước áp suất cao kết hợp 16 vòi phun đa hướng xử lý các vết bẩn bám chặt, trong khi tốc độ quay lên đến 200 vòng/phút hạn chế để lại vệt nước và bẩn ngược.

Robot cũng được đầu tư tốc độ sạc nhanh tương đương các mẫu cao cấp X Series. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể phục hồi khoảng 10% pin chỉ trong 3 phút ở các chu kỳ giặt con lăn định kỳ, qua đó duy trì khả năng làm sạch liên tục trên diện tích lên đến 500 m² trong một phiên làm việc. Khả năng vượt gờ cao 2,4 cm giúp robot di chuyển linh hoạt giữa các không gian khác nhau.

Nhờ vào những tính năng đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng Việt, DEEBOT T90 Pro Omni nhanh chóng ghi nhận con số kỷ lục - 1.000 sản phẩm được bán ra chỉ sau 2 ngày mở bán. Đây là doanh số sau 48 giờ lớn nhất trong lịch sử của ECOVACS, khẳng định sự phát triển và mở rộng độ phủ của thương hiệu sau 6 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Ra mắt ngay trước cao điểm dọn dẹp cuối năm, DEEBOT T90 Pro Omni được xem là “món quà” thiết thực cho nhiều gia đình Việt trong dịp Tết. Sau 6 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, kỷ lục 1.000 sản phẩm trong 48 giờ không chỉ phản ánh hiệu ứng từ đại sứ thương hiệu mà còn cho thấy mức độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu thực tế người dùng.

Tại Việt Nam, DEEBOT T90 Pro Omni được phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long với giá bán lẻ đề xuất từ 26,99 triệu đồng. Trong giai đoạn mở bán đến hết 24/2, sản phẩm áp dụng mức giá ưu đãi từ 17,99 triệu đồng kèm quà tặng theo chương trình của nhà phân phối.