Khi Quân AP “đi lắp mạng”: Case study marketing đời thường của Viettel gây chú ý mạng xã hội

Sự tương phản giữa hình ảnh một ca sĩ nổi tiếng và công việc rất đời thường khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện: "Quân AP đổi nghề sau Tết?", "Chạy show xong tranh thủ đi lắp mạng à?". Từ một vài bức ảnh tưởng như ngẫu nhiên, câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều nền tảng.

Khi thương hiệu kể chuyện bằng khoảnh khắc đời thường

Điểm đặc biệt của loạt hình ảnh này nằm ở cách Viettel lựa chọn kể chuyện. Không phải TVC hoành tráng, không slogan xuất hiện dày đặc, cũng không thông điệp quảng cáo trực diện, thương hiệu chọn cách đặt một nghệ sĩ nổi tiếng vào đúng bối cảnh quen thuộc của mình: công việc lắp đặt, kết nối mạng tại từng gia đình.

Trong bộ đồ kỹ thuật, Quân AP không còn là "idol" trên sân khấu mà giống như một người thợ trong khu phố.

Hình ảnh này khiến thương hiệu không còn xa cách, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật. Thông điệp được truyền tải một cách tự nhiên: dịch vụ viễn thông không phải thứ xa vời, mà hiện diện trong từng con hẻm, từng mái nhà.

Cách tiếp cận này cũng phản ánh một xu hướng marketing mới: thay vì thần tượng hóa người nổi tiếng, thương hiệu đưa họ vào những vai trò gần gũi, quen thuộc, từ đó tạo cảm giác chân thật hơn với người xem.

Locket – "sân khấu mới" cho storytelling thương hiệu

Thay vì xuất hiện trên poster, fanpage hay TVC, những khoảnh khắc của Quân AP lại đến từ Locket – nền tảng chia sẻ ảnh đời thường giữa bạn bè thân thiết.

Một yếu tố góp phần tạo nên hiệu ứng của câu chuyện là nền tảng xuất phát của loạt hình ảnh. Đặc trưng của Locket là những bức ảnh chụp nhanh, không dàn dựng, mang tính riêng tư và gần với cách Gen Z ghi lại cuộc sống hằng ngày. Khi những hình ảnh này được chụp lại và lan ra các nền tảng khác, chúng mang cảm giác "ảnh thật", không giống quảng cáo. Chính sự tự nhiên đó lại trở thành yếu tố kích hoạt lan truyền.

Sự tương phản giữa một ca sĩ nổi tiếng và công việc lắp mạng bình thường tạo ra "cú twist", đủ để người xem dừng lại, bình luận và chia sẻ. Nội dung không có lời kêu gọi mua hàng, không concept cầu kỳ, nhưng hình ảnh vẫn gắn chặt với nhận diện Viettel. Đây là kiểu quảng cáo "không giống quảng cáo", nhưng lại dễ được đón nhận trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với nội dung thương mại.

Hiệu ứng lan tỏa và câu chuyện kết nối

Hiệu ứng từ loạt hình ảnh này nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong hai ngày, fanpage Viettel Telecom đã tiếp cận khoảng 8 triệu khách hàng. Nội dung cũng được chia sẻ tự nhiên trên 22 trang cộng đồng như Showbiz Nhật Báo, Saobiz Everywhere, Chấn Động Showbiz, Schannel, Bí Mật Vbiz, cùng các fanpage của người hâm mộ Quân AP, đạt gần 6 triệu lượt xem và khoảng 350.000 tương tác.

Ngay lập tức, những hình ảnh về "thực tập sinh lắp mạng" Quân AP nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng

Một số bài đăng nổi bật, như trên trang Tiin, ghi nhận hơn 3,2 triệu lượt xem, cao gấp ba lần mặt bằng nội dung thông thường. Bên cạnh đó, hơn 1.000 bài chia sẻ từ các tài khoản cá nhân trên Locket, Facebook, Threads cũng bàn luận về sự kiện Quân AP "lắp mạng Viettel" cùng các chương trình tri ân dịp Tết. Trên TikTok, các video chia sẻ lại đạt trung bình khoảng 100.000 lượt xem mỗi bài.

Đằng sau hiệu ứng lan tỏa là thông điệp xuyên suốt của Viettel: mang kết nối đến từng gia đình Việt thông qua hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ toàn diện. Hệ sinh thái này bao gồm 5G Family giúp kết nối cả gia đình trên một gói cước; Internet cố định ổn định, bền bỉ cho nhu cầu học tập, làm việc và giải trí; truyền hình TV360 với kho nội dung đa dạng; cùng hệ thống camera an ninh giúp các gia đình an tâm hơn mỗi ngày.

Hình ảnh Quân AP trong vai "thực tập sinh lắp mạng" không chỉ tạo yếu tố tò mò, mà còn góp phần tôn vinh đội ngũ kỹ thuật - những người trực tiếp mang kết nối đến từng mái nhà. Đặc biệt trong dịp Tết, khi nhu cầu liên lạc, giải trí và an ninh của các gia đình tăng cao, hình ảnh này càng trở nên gần gũi và dễ tạo thiện cảm.

Loạt ưu đãi đầu năm đi cùng câu chuyện kết nối

Song song với chiến dịch truyền thông, Viettel triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trong dịp đầu năm.

Từ nay đến 3/3, gói cước TET26 được giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc và giải trí trong mùa Tết.

Trong thời gian từ 7/2 đến 18/3, khách hàng đăng ký các dịch vụ như gộp nhóm 5G Family trên ứng dụng My Viettel, hòa mạng mới hoặc nâng cấp các gói combo 2 trong 1 internet – truyền hình, internet – camera, Mesh wifi, đăng ký các gói 5G hay gói TV360 từ ba tháng trở lên sẽ được tặng 10.000 điểm Viettel++.

Từ 10/2 đến 18/3, chương trình quay số trúng thưởng được triển khai với cơ cấu giải thưởng lớn. Nổi bật là 260 giải vàng miếng 9999, mỗi giải một chỉ. Bên cạnh đó là hàng trăm nghìn voucher Shopee trị giá 100.000 đồng, data, gói TV360 và tiền viễn thông trị giá tới 260.000 đồng.

Ngoài ra, từ 10/2 đến 3/3, Viettel cũng triển khai chương trình lì xì tri ân khách hàng hiện hữu bằng cách tặng tới 52.268 điểm Viettel++ cho toàn bộ người dùng, kèm các ưu đãi từ kho voucher trong hệ sinh thái.

Từ một khoảnh khắc trên Locket, hình ảnh Quân AP trong bộ đồ lắp mạng đã mở ra một câu chuyện rộng hơn: về cách thương hiệu kể chuyện, về sự gần gũi trong truyền thông, và về những kết nối đang được mang tới từng gia đình Việt mỗi ngày.