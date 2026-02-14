Vì sao thẻ ngân hàng đã khóa nhưng tài khoản vẫn bị trừ tiền?

Rất nhiều người dùng ngân hàng từng rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi nhận thông báo trừ tiền phí thường niên, dù chiếc thẻ đó đã được họ chủ động khóa lại và cất kỹ trong ví từ lâu. Cảm giác chung thường là bức xúc vì cho rằng mình không sử dụng dịch vụ thì không phải trả tiền. Tuy nhiên, sự cố này thường bắt nguồn từ một hiểu lầm tai hại nhưng rất phổ biến: đánh đồng việc "khóa thẻ" với "hủy thẻ". Đây thực chất là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau về mặt pháp lý và vận hành ngân hàng mà người dùng cần phân biệt rõ.

Để dễ hình dung, phí thường niên giống như phí thuê bao để duy trì "sự sống" cho chiếc thẻ của bạn trên hệ thống. Ngân hàng thu khoản này hằng năm để vận hành công nghệ, bảo mật và duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng. Điều quan trọng cần nhớ là phí thường niên không tính dựa trên việc bạn có quẹt thẻ hay không, mà tính trên sự tồn tại của thẻ. Chỉ cần tên bạn và chiếc thẻ đó còn hiệu lực trên hệ thống quản lý, ngân hàng vẫn sẽ thực hiện thu phí theo đúng chu kỳ đã cam kết ban đầu, bất kể chiếc thẻ đó đang nằm im hay đang hoạt động.

Hành động "khóa thẻ" mà mọi người thường làm thực chất chỉ là một biện pháp an ninh tạm thời. Khi bạn khóa thẻ, bạn chỉ đang chặn chiều giao dịch thanh toán hoặc rút tiền để ngăn kẻ gian trục lợi hoặc khi tạm thời không có nhu cầu dùng. Tuy nhiên, sợi dây liên kết hợp đồng giữa bạn và ngân hàng vẫn còn nguyên vẹn. Thẻ vẫn tồn tại, tài khoản vẫn được quản lý, và do đó, nghĩa vụ đóng phí thường niên vẫn tiếp diễn. Việc khóa thẻ giống như bạn tạm tắt màn hình điện thoại chứ không phải là hủy hợp đồng mạng, nên cước thuê bao vẫn sẽ phát sinh.

Cách duy nhất để chấm dứt hoàn toàn việc bị trừ phí là thực hiện thủ tục "hủy thẻ" vĩnh viễn. Khác với khóa thẻ có thể thực hiện trên ứng dụng, việc hủy thẻ thường yêu cầu quy trình chặt chẽ hơn để thanh lý hợp đồng và xóa bỏ hoàn toàn thông tin thẻ khỏi hệ thống. Đặc biệt với thẻ tín dụng, bạn cần hoàn tất mọi nghĩa vụ nợ gốc và lãi trước khi hủy. Chỉ khi nhận được xác nhận thẻ đã hủy thành công, bạn mới thực sự an tâm rằng sẽ không còn khoản phí "từ trên trời rơi xuống" nào nữa trong tương lai. Vì vậy, nếu xác định không còn nhu cầu sử dụng, hãy mạnh dạn yêu cầu hủy thẻ thay vì chỉ khóa lại để tránh mất tiền oan uổng.