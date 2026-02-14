Giá xe máy Honda SH125i mới nhất Tết Bính Ngọ 2026

Được ví như "biểu tượng của sự thịnh vượng" tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Honda SH125i không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là thước đo của sự sang trọng. Bước vào giai đoạn nước rút trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, sức hút của mẫu xe này càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đại lý HEAD Honda ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh mẽ ở tất cả các phiên bản.

Khảo sát thực tế tại một số HEAD ở khu vực nội thành Hà Nội cho thấy mức giá để sở hữu "vua tay ga" hiện tại đang cao hơn hẳn so với con số niêm yết từ nhà sản xuất. Cụ thể, phiên bản SH125i Tiêu chuẩn có giá đại lý khoảng 85 triệu đồng, chênh lệch gần 9 triệu so với giá đề xuất. Đáng chú ý hơn, phiên bản Thể thao cao cấp nhất chạm ngưỡng 99 triệu đồng tại đại lý, trong khi giá hãng chỉ dừng lại ở mức 85,5 triệu đồng. Các phiên bản Cao cấp và Đặc biệt cũng ghi nhận mức chênh lệch dao động quanh mốc 10 triệu đồng, đẩy giá bán thực tế lên lần lượt là 87 và 95 triệu đồng. Cần lưu ý rằng đây là mức giá tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý cũng như khu vực địa lý khác nhau.

Bảng giá Honda SH125i mới nhất

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) SH125i Tiêu chuẩn 76,47 85 SH125i Cao cấp 83,8 87 SH125i Đặc biệt 85 95 SH125i Thể thao 85,5 99

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng đại lý cũng như khu vực bán xe.

Sức hút của dòng xe này không chỉ đến từ thương hiệu mà còn nằm ở những nâng cấp đáng giá trên phiên bản 2026. Đây là mẫu xe đầu tiên của Honda tại Việt Nam tiên phong trang bị màn hình TFT 4,2 inch hiện đại, khẳng định vị thế dẫn đầu công nghệ. Màn hình này mang lại khả năng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động và cung cấp đa thông tin, giúp nâng tầm trải nghiệm lái cũng như vẻ đẹp sang trọng cho khu vực điều khiển trung tâm.

Về diện mạo, phiên bản 2026 mang đến làn gió mới với bảng màu đa dạng gồm xanh cá tính, xám thể thao và trắng thanh lịch. Thiết kế tổng thể của xe đạt đến độ hoàn thiện cao với cụm đèn LED đồng bộ hài hòa cùng mặt nạ trước tối giản. Điểm nhấn thị giác nằm ở chi tiết mạ chrome sáng bóng hình chữ V mở rộng, một thiết kế lấy cảm hứng từ sự sang trọng của các dòng xe hơi cao cấp. Phía đuôi xe tiếp tục duy trì vẻ lịch lãm với cụm đèn hậu LED hai tầng tinh xảo cùng tay dắt vuốt gọn đầy tinh tế.

Không chỉ đẹp mã, Honda SH125i 2026 còn sở hữu "trái tim" mạnh mẽ là động cơ eSP+ 4 van. Khối động cơ này không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành êm ái, mạnh mẽ mà còn tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Để đáp ứng nhu cầu tiện ích ngày càng cao của người dùng hiện đại, xe được trang bị hộc đồ trước tích hợp cổng sạc USB Type-C tiện lợi, cùng cốp dưới yên rộng rãi với dung tích 28L. Hệ thống khóa thông minh Smart Key cũng là một điểm cộng lớn, cho phép định vị, mở khóa từ xa và tích hợp báo động chống trộm, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho chủ nhân trong dịp du xuân đón Tết.