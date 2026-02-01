Facebook có thông báo đến người dùng Việt

Từ cuối tháng 1, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu chuyển trang cá nhân sang chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode), kèm mốc thời gian cụ thể. Sau thời hạn này, nếu không lựa chọn, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ mới.

Theo nội dung thông báo, Facebook đang “tinh giản phần cài đặt” và loại bỏ tùy chọn hiển thị người theo dõi công khai trên hồ sơ cá nhân. Sau thời điểm được ấn định (như 29/1 với một số tài khoản), chế độ chuyên nghiệp sẽ được bật mặc định và giữ lại lượng người theo dõi công khai hiện có. Người dùng được đưa ra hai lựa chọn: Tiếp tục giữ người theo dõi công khai hoặc loại bỏ, trước khi hệ thống tự động chuyển đổi.

Chế độ chuyên nghiệp được Meta giới thiệu từ năm 2021.

Đại diện Meta cho biết nền tảng này đang đơn giản hóa cài đặt hồ sơ tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Theo đó, người dùng sẽ có hai hướng: Bật chế độ chuyên nghiệp để mọi người có thể theo dõi và truy cập các công cụ dành cho nhà sáng tạo; hoặc giữ hồ sơ ở trạng thái riêng tư, khi chỉ bạn bè mới xem được nội dung đăng tải. Trong trường hợp không chủ động lựa chọn khi nhận thông báo, hệ thống sẽ tự động bật chế độ chuyên nghiệp.

Chế độ chuyên nghiệp được Meta giới thiệu từ năm 2021, ban đầu triển khai giới hạn tại Mỹ trước khi mở rộng toàn cầu vào cuối năm 2022 như một tùy chọn song song với trang cá nhân. Khi kích hoạt, người dùng có thể tiếp cận các công cụ vốn trước đây chỉ có trên fanpage hoặc nhóm, như bảng điều khiển chuyên nghiệp với dữ liệu về lượt xem, độ tuổi, giới tính người xem, mức độ tương tác bài đăng và số người theo dõi. Một số chương trình kiếm tiền, như Reels Play, cũng được tích hợp để hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung.

Theo Engadget, động thái này được xem là bước đi của Facebook nhằm tăng sức cạnh tranh trong cộng đồng sáng tạo nội dung, đặc biệt trước áp lực từ TikTok. Việc chuyển đổi sang chế độ chuyên nghiệp có thể thúc đẩy lượng nội dung và tương tác trên nền tảng, khi người dùng có thêm động lực sáng tạo thông qua cơ chế chia sẻ doanh thu.