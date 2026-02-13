Agribank thông báo quan trọng ngay trước Tết

Theo thông tin chính thức vừa được công bố, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã quyết định dừng cung cấp dịch vụ thanh toán và liên kết đối với ví điện tử SmartPay kể từ ngày 10/2/2026. Động thái này nằm trong kế hoạch cải tiến hệ thống nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng cao hơn đến khách hàng.

Để đảm bảo các giao dịch trực tuyến không bị gián đoạn, ngân hàng khuyến nghị người dùng đang liên kết với ví SmartPay nên chuyển sang sử dụng các nền tảng ngân hàng số chính chủ như Agribank Plus hoặc Agribank Retail eBanking. Việc chuyển đổi này giúp khách hàng tiếp tục trải nghiệm các tiện ích thanh toán hiện đại với độ bảo mật cao nhất ngay trên ứng dụng của ngân hàng.

Bên cạnh sự thay đổi về đối tác ví điện tử, Agribank cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cụ thể, hệ thống quầy giao dịch trực tiếp sẽ tạm ngưng hoạt động từ thứ Hai ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Các chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc sẽ mở cửa đón khách trở lại bình thường vào thứ Hai, ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng). Khách hàng cần lưu ý mốc thời gian này để sắp xếp các giao dịch tiền mặt hoặc thủ tục giấy tờ tại quầy trước kỳ nghỉ lễ.

Dù các điểm giao dịch trực tiếp tạm đóng cửa, các ứng dụng ngân hàng số của Agribank vẫn hoạt động xuyên suốt 24/7 trong kỳ nghỉ Tết. Người dùng hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn qua ứng dụng Agribank Plus và Internet Banking mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, mạng lưới ATM và các điểm chấp nhận thẻ (POS) trên toàn quốc vẫn duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu rút tiền mặt và thanh toán thẻ. Trong trường hợp phát sinh sự cố hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, tổng đài chăm sóc khách hàng của Agribank vẫn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết cho người dùng.