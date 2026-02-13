Bảo hiểm xã hội cảnh báo nóng tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Lợi dụng nhu cầu mua sắm, giao dịch và đi lại tăng cao, các thủ đoạn mạo danh chính sách bảo hiểm xã hội, sử dụng công nghệ cao giả mạo thông tin tung gói hỗ trợ ảo lừa đảo gia tăng, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

﻿Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên cơ quan BHXH gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận "hỗ trợ Tết" hoặc "tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp" với số tiền hấp dẫn.

Lợi dụng tâm lý mong đợi thêm thu nhập dịp cuối năm, chúng yêu cầu người nhận cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hối thúc bấm vào đường link lạ để "cập nhật thông tin VssID" hay "xác nhận nhận tiền".

Thực chất, đây là chiêu trò nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân. Cần khẳng định rằng, mọi chính sách hỗ trợ của Nhà nước hay của cơ quan BHXH đều được triển khai công khai qua hệ thống chính quyền địa phương hoặc các kênh chính thống, tuyệt đối không yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật hay thực hiện giao dịch trực tuyến qua các đường link không rõ nguồn gốc để nhận tiền.

Ngoài ra, đánh vào nhu cầu tiền mặt dịp Tết, các chiêu lừa đảo "vay tiền online" hay dịch vụ "rút BHXH một lần nhanh chóng" cũng gia tăng mạnh mẽ. Với lời quảng cáo "thủ tục đơn giản, giải ngân ngay", chúng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc nộp phí hồ sơ trước. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng này lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay email chưa được xác thực.

Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không tin cậy (không phải Google Play hay App Store).

Chỉ theo dõi thông tin tại các cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam và các ngân hàng.

Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.