Tin vui năm mới - Bão “deal” khi tải app My Honda+

Năm Bính Ngọ gõ cửa, mang theo không khí rộn ràng và nguồn năng lượng bứt tốc đặc trưng của biểu tượng con ngựa. Nhắc đến năm Ngọ là nhắc đến hành trình mới mẻ, kế hoạch phát triển và nhịp sống sôi động đang chờ đợi phía trước.

Đặc biệt là trong mùa Tết - khi ai cũng tất bật di chuyển giữa những cuộc hẹn, những chuyến về quê, những buổi du xuân đầu năm - nhu cầu đi lại tăng cao hơn bao giờ hết, ứng dụng quản lý phương tiện thông minh càng quan trọng hơn. Nó không còn đơn thuần là tiện ích bổ sung, mà trở thành trợ thủ thiết yếu giúp mỗi hành trình đầu năm diễn ra trơn tru và an tâm hơn.

Với người dùng xe Honda, My Honda+ từ lâu đã không chỉ là "trợ lý" quản lý xe mà còn là một "kho quà tặng" đúng nghĩa. Và Tết Bính Ngọ năm nay, ứng dụng này mang đến 2 tin vui đáng chú ý: vừa có "bão" deal ăn ngon giá hời từ đối tác Lotteria, vừa nâng số lần kiểm tra định kỳ miễn phí từ 6 lên 7 lần. Vừa vui bụng, vừa vững tay lái - đúng chất khởi đầu năm mới.

"Bão" deal Lotteria: Bính Ngọ phi mã - tải My Honda+ lấy quà!

Tết là mùa của sum vầy, của những bữa tụ tập kéo dài từ sáng đến tối. Bắt nhịp không khí ấy, My Honda+ kết hợp cùng Lotteria tung ra loạt ưu đãi độc quyền dành riêng cho người dùng ứng dụng trên toàn quốc, biến buổi gặp gỡ cuối năm cũ đầu năm trở nên trọn vẹn hơn mà vẫn nhẹ ví.

Ngay trên app, người dùng có thể nhận combo Đầu Năm giảm từ 79.000 đồng xuống còn 59.000 đồng hay combo Đón Tết giảm từ 120.000 đồng xuống còn 89.000 đồng. Các voucher này áp dụng tại các cửa hàng Lotteria trên cả nước (danh sáng cửa hàng áp dụng bạn vui lòng xem trên app My Honda+), đủ linh hoạt để bạn sử dụng trong bất kỳ cuộc hẹn nào, từ buổi tụ tập bạn bè đến bữa ăn nhanh gọn giữa lịch trình du xuân dày đặc.

Điểm đáng nói không chỉ nằm ở mức giá ưu đãi, mà còn ở cách nhận quà được tối giản đến mức thao tác mà gần như không cần suy nghĩ.

E-voucher hiển thị trực tiếp trên màn hình ứng dụng, toàn bộ ưu đãi được gom gọn trong một danh sách dễ tìm. Tất cả gói gọn trong thao tác mở app, quét mã và dùng ngay tại cửa hàng - không thủ tục, không rườm rà, đáp ứng ưu đãi một chạm phù hợp cho mùa Tết bận rộn.

Thêm lượt chăm xe - thêm vững tay lái

Nếu deal Lotteria là món quà cho những buổi tụ tập rộn ràng thì việc nâng số lần kiểm tra định kỳ miễn phí chính là món quà cho sự an tâm trên mọi cung đường. Để khởi đầu năm Bính Ngọ với những hành trình thuận lợi nhất, Honda Việt Nam dành tặng khách hàng bất ngờ đặc biệt là nâng cấp đặc quyền chăm sóc xe lên một tầm cao mới.

Từ ngày 01/01/2026, Honda Việt Nam chính thức nâng số lần kiểm tra định kỳ miễn phí từ 6 lần lên 7 lần cho tất cả xe Honda còn trong hạn bảo hành.

Một lần kiểm tra được tặng thêm không chỉ là con số. Đó là thêm một tầng bảo vệ cho xế cưng của khách hàng sau những chuyến đi dài ngày Tết, thêm một lớp đảm bảo để mỗi hành trình du xuân và cả năm mới luôn trơn tru, an toàn.

Bởi lẽ việc tăng lượt kiểm tra định kỳ giúp khách hàng chủ động phát hiện và xử lý sớm các vấn đề kỹ thuật, duy trì độ bền và hiệu suất vận hành của xe, yên tâm di chuyển trong giai đoạn cao điểm đầu năm. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết luôn tăng mạnh, đây có thể xem là một nâng cấp thiết thực, đúng thời điểm.

Để không bỏ lỡ các khuyến mãi và thông tin quan trọng từ Honda Việt Nam, My Honda+ là kênh cập nhật nhanh và trực tiếp nhất.

Ngoài "bão" deal và đặc quyền kiểm tra miễn phí, ứng dụng còn sở hữu loạt tính năng hữu ích như: Nhận voucher từ các thương hiệu đối tác, tự động nhắc lịch bảo dưỡng khi đến hạn, kết nối Bluetooth hiển thị thông tin vận hành (với các dòng xe có hỗ trợ), tìm kiếm HEAD gần nhất và đặt lịch nhanh chóng, chatbot thông minh sẵn sàng hỗ trợ 24/7,...

Sau cùng, năm Bính Ngọ - năm của những chuyển động không ngừng - mỗi hành trình đều xứng đáng được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ chiếc xe vận hành ổn định đến những phút nghỉ chân thật trọn vẹn. Một ứng dụng công nghệ thông minh vì thế không chỉ là tiện ích đi kèm, mà trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi cung đường.

Chỉ với một lần tải My Honda+, người dùng vừa tận hưởng "bão" deal hấp dẫn, vừa được nâng cấp quyền lợi chăm sóc xe thiết thực. Vừa vui Tết hết mình, vừa an tâm di chuyển suốt cả năm thì tải app My Honda+ chính là một lựa chọn được việc cho khởi đầu Bính Ngọ suôn sẻ.

Để có thêm thông tin hữu ích cho người sử dụng xe máy, hãy tải ứng dụng My Honda+ tại: https://app.honda.com.vn