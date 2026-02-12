Toyota Việt Nam: Dấu ấn hành trình xanh hóa học đường và cam kết chiến lược 2025 - 2028

Hành trình bền bỉ chung tay vì cộng đồng

Trong suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh nỗ lực mang lại những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng, Toyota Việt Nam luôn duy trì mục tiêu trở thành "công dân tốt trong cộng đồng sở tại" và đồng hành cùng sự phát triển của người dân cũng như sự thịnh vượng của đất nước. Minh chứng rõ nét nhất cho cam kết ấy là sự bền bỉ của những dự án cộng đồng.

Gần một thập kỷ qua, "Toyota chung tay xanh hóa học đường" đã trở thành một trong những hoạt động vì cộng đồng trọng điểm, nằm trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận Chương trình "Toyota - Hành trình Việt Nam xanh" được ký kết giữa Toyota Việt Nam và Bộ Nông nghiệp & Môi trường.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ dừng lại ở việc cải thiện cảnh quan, mà còn hướng tới việc giải quyết các vấn đề môi trường cấp thiết tại Việt Nam. Đồng thời, sáng kiến này chú trọng mang lại giá trị giáo dục thực tiễn. Chính những trải nghiệm với không gian xanh tại trường là nền tảng giúp thế hệ trẻ bồi dưỡng ý thức bảo vệ thiên nhiên và xây dựng lối sống tích cực.

Sau quá trình triển khai bền bỉ, chương trình đã ghi nhận những đóng góp thiết thực cho cộng đồng với hơn 9.800 cây xanh được phủ xanh tại 104 trường học trên 28/34 tỉnh thành. Cùng với đó, chương trình "Hành trình thứ hai của lốp xe" cũng để lại dấu ấn đậm nét khi tái sinh lốp cũ thành 11 sân chơi an toàn cho trẻ em.

Khởi động chặng đường mới

Viết tiếp hành trình ý nghĩa đó, Toyota Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường chính thức khởi động chương trình năm 2025 tại trường Tiểu học Ngọc Thanh B (Phú Thọ). Sự kiện là cột mốc quan trọng, hiện thực hóa Thỏa thuận Tài trợ về bảo vệ tài nguyên môi trường giai đoạn 2025 - 2028.

Ngay tại lễ phát động, Toyota đã bàn giao một sân chơi có diện tích khoảng 250m² cho học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thanh B trong khuôn khổ Chương trình "Hành trình thứ hai của lốp" năm 2025. Các hạng mục vui chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt hay cầu thăng bằng đều được tái chế từ lốp xe ô tô đã qua sử dụng, thiết kế sinh động với nhiều màu sắc và hình khối, vừa tạo không gian vận động lành mạnh cho trẻ em, vừa góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Cũng nằm trong kế hoạch hành động năm 2025, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi phủ xanh với hơn 280 cây bóng mát được trồng mới ở 9 trường học tại Phú Thọ, Đà Nẵng và An Giang. Trong tương lai, những tán cây sẽ góp phần hoàn thiện không gian học tập trong lành, giúp các em học sinh thêm gắn kết và biết trân trọng thiên nhiên mỗi ngày.

Với những kết quả đã đạt được trong suốt hành trình triển khai, Toyota Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới. Bằng cách kiên trì gắn kết hoạt động bảo vệ môi trường với giáo dục và cộng đồng, doanh nghiệp đang từng bước đóng góp vào việc xây dựng một Việt Nam xanh hơn, vì chất lượng sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.