Vietcombank đồng hành cùng chi tiêu thông minh dịp Tết

Tết của người trẻ: hiện đại nhưng không xa rời truyền thống

Với Gen Z, Tết không còn gói gọn trong những nếp sinh hoạt truyền thống thân quen của các thế hệ trước. Việc chuẩn bị Tết ngày nay được "tối ưu hóa" bằng công nghệ: mua sắm trực tuyến, thanh toán số, quản lý chi tiêu ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Tết mất đi ý nghĩa vốn có.

Vì dù có ở độ tuổi nào thì những khoảnh khắc sum vầy, những lời chúc đầu năm, sự sẻ chia tài lộc và may mắn vẫn là điểm nhấn mỗi dịp Tết đến Xuân về. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở cách thể hiện, nay đã được làm mới để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Lì xì số - tại sao không?

Những năm gần đây, lì xì số đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Không cần chuẩn bị tiền mặt hay phong bao giấy, chỉ với vài thao tác đơn giản, lời chúc đầu năm đã được gửi đi nhanh chóng nhưng vẫn trọn vẹn ý nghĩa.

Các dịch vụ ngân hàng số giúp Gen Z duy trì nét đẹp lì xì truyền thống theo cách thuận tiện hơn. Vietcombank, với hệ sinh thái thanh toán số an toàn và ổn định, đã và đang góp phần đưa hoạt động lì xì trở nên linh hoạt, phù hợp với đời sống số của người trẻ, đặc biệt trong những ngày Tết cao điểm.

Ngân hàng tung bộ sưu tập mã QR nhận tiền để chiều lòng xu hướng giới trẻ

Lấy cảm hứng từ bộ ấn phẩm Tết Mã Đáo 2026 - biểu trưng cho tinh thần bứt phá, hanh thông và thành công - Vietcombank chính thức ra mắt bộ QR Lì xì Mã Đáo dành riêng cho khách hàng sử dụng ứng dụng VCB Digibank, mang đến trải nghiệm lì xì mới mẻ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà giá trị truyền thống với 04 ý tưởng thiết kế tương ứng với từng nhóm khách hàng.

Bộ QR được thiết kế như một "tấm thiệp số" mang dấu ấn mỹ thuật riêng, kết hợp hài hòa giữa hình tượng ngựa phi nước đại, sắc xuân rực rỡ và ngôn ngữ đồ họa đương đại. Mỗi mã QR không chỉ là phương thức chuyển tiền nhanh chóng, an toàn mà còn trở thành vật phẩm lì xì số hóa, gửi gắm lời chúc may mắn, khởi đầu thuận lợi cho năm mới. Thông qua VCB Digibank, khách hàng có thể tạo, cá nhân hóa và chia sẻ QR Lì xì Mã Đáo chỉ với vài thao tác đơn giản. Việc tích hợp bộ QR ngay trên ứng dụng ngân hàng số góp phần mở rộng trải nghiệm Tết trên không gian số, đáp ứng thói quen sử dụng công nghệ, mạng xã hội của giới trẻ, đồng thời tạo sự kết nối linh hoạt giữa các thế hệ trong dịp đoàn viên. Đây không chỉ là một tiện ích thanh toán, mà còn là cách Vietcombank kể câu chuyện thương hiệu Tết theo tinh thần mới: Nhanh trong cách trao, trọn vẹn trong điều gửi gắm - Tết là cảm xúc và lời chúc tốt lành.

Đáp ứng xu thế tiêu dùng toàn cầu hóa của người Việt

Bên cạnh việc lì xì số, trong bối cảnh du lịch dịp Tết 2026 phục hồi mạnh mẽ, người trẻ - đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z - đang dẫn dắt xu hướng du lịch trải nghiệm cả trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các phương thức thanh toán không tiền mặt.

Theo Visa, khoảng 64% người được khảo sát mang theo ví điện tử khi đi du lịch, cho thấy xu hướng sử dụng các giải pháp thanh toán số đang gia tăng mạnh. Báo cáo Visa cũng nhấn mạnh, nhóm người tiêu dùng trẻ, thu nhập cao và am hiểu công nghệ chính là lực lượng chính thúc đẩy cả hai xu hướng du lịch và thanh toán số, với kỳ vọng "trải nghiệm liền mạch, an toàn và nhanh chóng" trên mọi nền tảng - từ đặt dịch vụ trực tuyến đến quản lý chi tiêu trong và ngoài nước.

Ngân hàng triển khai loạt ưu đãi mua sắm và chi tiêu đáp ứng nhu cầu du xuân

Nắm bắt kịp thời xu hướng đó, việc Vietcombank triển khai chương trình hoàn 2,5% phí chuyển đổi ngoại tệ (tối đa 1.000.000 đồng) cho chủ thẻ Vietcombank JCB là một tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng không còn chỉ xoay quanh ưu đãi tiêu dùng, mà đang dịch chuyển sang tối ưu các cấu phần chi phí "ẩn" trong thanh toán quốc tế. Hơn nữa, chuyến đi của Gen Z không chỉ gói gọn trong cảm hứng xê dịch mà còn "nhẹ ví" hơn nhờ ưu đãi giảm đến 30% khi đặt phòng, vé máy bay và dịch vụ du lịch trên Trip.com và Agoda. Từ những chuyến du lịch đầu năm đến các kỳ nghỉ ngắn ngày, người trẻ có thêm lý do để nói "yes" với những trải nghiệm mới, theo cách chủ động và thoải mái.

Đại diện Vietcombank cho biết, việc phát triển các giải pháp thanh toán và sản phẩm tài chính hướng tới khách hàng trẻ là một phần trong chiến lược dài hạn của ngân hàng. "Vietcombank mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trong những khoảnh khắc đời sống thường nhật, từ lì xì đầu năm, mua sắm Tết đến các nhu cầu thanh toán, du lịch. Chúng tôi hướng tới việc gia tăng giá trị cho mỗi giao dịch, đồng thời góp phần gìn giữ tinh thần Tết truyền thống theo những cách thể hiện phù hợp với thời đại số", đại diện Vietcombank chia sẻ.

Hiện đại hóa trải nghiệm

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính, Vietcombank chú trọng mở rộng sự hiện diện trong đời sống của khách hàng trẻ thông qua các giải pháp thanh toán và chi tiêu phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới. Dịp Tết được xem là thời điểm quan trọng để ngân hàng tăng cường kết nối với nhóm khách hàng này, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt và trải nghiệm tài chính thuận tiện.

Thông qua việc đồng hành cùng chi tiêu thông minh, Vietcombank song hành cùng thế hệ trẻ đón một cái Tết hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ đầy giá trị truyền thống - nơi mỗi giao dịch không chỉ là thanh toán, mà còn mang thêm ý nghĩa trải nghiệm.