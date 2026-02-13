Tết 2026 thêm “đã” với quà tặng miễn phí 2026MB data siêu tốc độ từ VinaPhone Plus

Tết luôn là thời điểm nhu cầu kết nối tăng cao khi người dùng liên tục gọi video chúc Tết, chia sẻ ảnh du xuân, mua sắm trực tuyến hay giải trí trong kỳ nghỉ dài. Nhằm giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đầu năm mà không lo gián đoạn, VinaPhone Plus triển khai chương trình "Nhận quà Tết – Trọn kết nối", tặng miễn phí 2026MB data siêu tốc độ dành riêng cho hội viên.

Theo đó, khách hàng có thể nhận ưu đãi theo hai cách: truy cập ứng dụng My VNPT hoặc soạn tin TET2026 gửi 9898. Chương trình áp dụng từ nay đến hết 26/02/2026, mang đến cơ hội gia tăng dung lượng truy cập internet trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Không dừng lại ở quà tặng data, dịp Tết 2026, VinaPhone Plus còn bổ sung thêm nhiều voucher 0 đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi – tiêu dùng đầu năm. Từ ăn uống, mua sắm đến giải trí, hội viên có thêm lựa chọn ưu đãi thiết thực trong những ngày lễ. Đặc biệt, khách hàng có thể nhận code ưu đãi trực tiếp trên ứng dụng My VNPT để trải nghiệm chụp ảnh photobooth miễn phí tại Điểm Giao dịch VNPT – 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoạt động diễn ra từ 18/2 (mùng 2 Tết) đến hết 1/3/2026, hứa hẹn mang đến không gian check-in thú vị cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Chuỗi hoạt động này tiếp tục nối dài hành trình một năm VinaPhone Plus liên tục làm mới quyền lợi hội viên và mở rộng hệ sinh thái ưu đãi. Thời gian qua, chương trình đã cập nhật hàng loạt voucher đa lĩnh vực từ ăn uống, giải trí, mua sắm, làm đẹp đến di chuyển, kèm nhiều quà tặng vật phẩm giá trị. Nhờ đó, điểm tích lũy VinaPhone Plus ngày càng trở nên quen thuộc với khách hàng di động VinaPhone và Internet VNPT, góp phần mang lại lợi ích thiết thực trong đời sống hàng ngày.

Bước sang năm 2026, VinaPhone Plus tiếp tục định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, từng bước nâng cấp hệ thống quyền lợi và gia tăng giá trị cho hội viên. Không chỉ là những chương trình theo mùa, VinaPhone Plus hướng tới xây dựng một nền tảng tích điểm – đổi quà linh hoạt, nơi mỗi tương tác của khách hàng đều được ghi nhận và chuyển hóa thành lợi ích cụ thể. Để cập nhật các ưu đãi mới nhất, khách hàng có thể thường xuyên truy cập ứng dụng My VNPT và tiếp tục đồng hành cùng VinaPhone Plus trong suốt năm 2026.

Thông tin chương trình

Tên chương trình: Nhận quà Tết – Trọn kết nối

Nội dung: Tặng miễn phí 2026MB data siêu tốc độ

Đối tượng: Hội viên VinaPhone Plus

Cách nhận quà:

Truy cập App My VNPT: https://my.vnpt.com.vn/adv/2026

Hoặc soạn TET2026 gửi 9898

Thời gian nhận ưu đãi: Từ nay đến hết 26/02/2026

Hạn sử dụng: 15 ngày kể từ khi nhận ưu đãi

Thông tin chi tiết: https://my.vnpt.com.vn/adv/2026