Thông báo quan trọng đến người dùng 9 dòng iPhone sau

Apple vừa phát hành loạt bản cập nhật mới gồm iOS 26.3, iPadOS 26.3 và macOS Tahoe 26.3 cho các thiết bị tương thích, tập trung vào việc vá lỗi và tăng cường bảo mật hệ thống.

Theo thông tin từ hãng, các bản cập nhật lần này xử lý hàng chục lỗ hổng bảo mật trên nhiều nền tảng. Đáng chú ý, một lỗ hổng nghiêm trọng đã bị khai thác ngoài thực tế trước khi được khắc phục.

Cụ thể, điểm yếu nằm trong trình liên kết động dyld, thành phần chịu trách nhiệm tải và liên kết các thư viện mã khi ứng dụng khởi chạy. Lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý nếu khai thác thành công. Apple cho biết lỗi có thể đã bị lợi dụng trong một “cuộc tấn công cực kỳ tinh vi” nhằm vào một số cá nhân nhất định trên các phiên bản iOS trước iOS 26.

Người dùng iPhone nên sớm cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất. (Ảnh minh hoạ)

Về mặt kỹ thuật, vấn đề phát sinh từ cơ chế quản lý trạng thái bộ nhớ, tạo điều kiện để đối tượng tấn công ghi dữ liệu vào vùng nhớ không được phép, từ đó mở đường cho các hành vi độc hại. Trong bản vá mới, Apple đã cải thiện quy trình kiểm soát và quản lý bộ nhớ nhằm ngăn chặn nguy cơ này.

Không chỉ iOS, các bản cập nhật cho iPadOS và macOS Tahoe cũng đồng thời khắc phục nhiều lỗ hổng khác liên quan đến nhân hệ điều hành, WebKit và các thành phần hệ thống cốt lõi.

Trong bối cảnh thông tin về lỗ hổng đã được công khai, nguy cơ bị khai thác có thể gia tăng, kể cả với những lỗi chưa từng bị tấn công trước đó. Apple khuyến nghị người dùng nhanh chóng cập nhật thiết bị lên iOS 26.3, iPadOS 26.3 và macOS Tahoe 26.3 để đảm bảo an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.

iOS 26.3 hỗ trợ những iPhone nào?

iOS 26.3 tương thích với tất cả các mẫu iPhone chạy iOS 26. Do đó, dưới đây là những điện thoại Apple có thể cài đặt bản cập nhật này:

- iPhone Air

- iPhone 17

- iPhone 17 Pro và 17 Pro Max

- iPhone 16e

- iPhone 16 và 16 Plus

- iPhone 16 Pro và 16 Pro Max

- iPhone 15 và 15 Plus

- iPhone 15 Pro và 15 Pro Max

- iPhone 14 và 14 Plus

- iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

- iPhone 13 và 13 mini

- iPhone 13 Pro và 13 Pro Max

- iPhone 12 và 12 mini

- iPhone 12 Pro và 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro và 11 Pro Max

- iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên)

Tham khảo Forbes