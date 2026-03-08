Hàng loạt trụ điện chiếu sáng bỗng tắt lịm, công an phát hiện sự thật trong rừng cao su

Ngày 8/3, Công an xã Tân Thành (tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Huỳnh Văn Giống (36 tuổi, ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Văn Lợi (32 tuổi, ngụ ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, nhiều trụ điện chiếu sáng trên tuyến đường ĐT.795 thuộc xã Tân Thành (tỉnh Tây Ninh) thường xuyên xảy ra tình trạng bị cắt trộm dây điện, không hoạt động được, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Khuya 5/3, Công an xã Tân Thành tuần tra phát hiện Giống, Lợi ẩn nấp trong rừng cao su ấp 4 (xã Tân Thành) có mang theo dụng cụ cắt trộm dây điện và một số dây điện vừa trộm. Khi bị truy đuổi, cả 2 dùng kéo cắt trộm điện chống trả lại lực lượng.

Bằng nghiệp vụ, công an đã khống chế cả 2 đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, Giống và Lợi đều dương tính với ma túy.

Tại công an, cả 2 khai nhận do thiếu tiền để thỏa mãn cơn nghiện nên đã rủ nhau đi cắt trộm dây điện trong các trụ điện chiếu sáng đem bán kiếm tiền. Khám xét nơi ở, công an còn thu giữ nhiều công cụ để sử dụng ma túy và để cắt trộm dây điện.