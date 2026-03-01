Giữa trưa nắng oi ả, khi nhiều người vội vã tìm bóng râm để tránh cái nóng, một góc nhỏ trong công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) lại trở nên đặc biệt bởi hình ảnh giản dị nhưng đầy năng lượng tích cực.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên TikTok, một lao công lớn tuổi vừa cần mẫn quét dọn những bậc thềm trong công viên, vừa nhún nhảy theo điệu nhạc một cách vui vẻ, như thể đang tận hưởng chính công việc thường ngày của mình.

Gặp chú lao công vừa quét dọn vừa nhún nhảy theo điệu nhạc gây sốt MXH: "Hông vui cũng nhảy, vui cũng nhảy"

Giữa không gian xanh yên ả của công viên và cái nắng trưa hắt xuống những lối đi, hình ảnh người lao công với những bước nhảy ngẫu hứng đã khiến nhiều người xem cảm thấy bất ngờ và thích thú.

Chú Bùi Huỳnh Đức - người đàn ông vừa quét dọn bậc thềm công viên vừa nhún nhảy theo điệu nhạc gây sốt mạng xã hội

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và tiếp thêm động lực cho không ít người đang cảm thấy uể oải sau những ngày làm việc căng thẳng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đàn ông xuất hiện trong clip ấy chính là chú Bùi Huỳnh Đức. So với những hành động trên mạng xã hội thì bên ngoài chú Đức là một người tràn đầy năng lượng, nói chuyện dễ mến và luôn nở nụ cười thân thiện. "Vì mình đam mê ấy, chứ ở đây nắng lắm", chú Đức cho biết.

Giữa trưa nắng ở công viên Lý Thái Tổ, chú Đức vẫn vui vẻ với công việc quen thuộc.

Theo chia sẻ, trước đây chú Đức từng làm công tác vệ sinh ở Nhà Hát Bến Thành trong khoảng 3 năm. Vì cũng cũng có chút đam mê âm nhạc và các điệu nhảy, nên trong thời gian làm việc tại đó, ông hay học lỏm các lớp nhảy và biết được kha khá các điệu nhảy cơ bản.

"Nhảy là đam mê của mình. Cha Cha Cha, Zumba... Hồi xưa mình hay lên lầu 2 Nhà hát, vừa làm mình vừa học lỏm người ta nhảy. Hông vui cũng nhảy, vui cũng nhảy", ông Đức chia sẻ.

Chú Đức cho biết mình yêu âm nhạc và thường học lỏm các điệu nhảy khi có dịp.

Nụ cười hiền và tinh thần lạc quan của chú lao công khiến nhiều người cảm mến.

Sau này khi công viên Lý Thái Tổ mở ra, ông chuyển về đây làm, phụ trách công tác vệ sinh môi trường. Công việc hàng ngày vẫn rất quen thuộc như quét dọn khuôn viên, lau chùi, dọn rác để đám bảo cảnh quan sạch đẹp cho mọi người.

Khi nhắc đến đoạn clip được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, chú Đức cười ngại ngùng và tỏ ra rất bất ngờ. Không ngờ một khoảnh khắc rất đỗi bình thường như vậy lại khiến nhiều người thấy dễ thương đến thế.