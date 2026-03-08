Cô gái trẻ từ bỏ phố thị xa hoa, trở về quê khởi nghiệp với nghề truyền thống

Cô gái bỏ phố về quê làm nông dân

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 2001, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh ) tốt nghiệp ngành Marketing tại Hà Nội. Ra trường, Thùy Dung có 2 năm làm việc tại một công ty trong lĩnh vực y tế thông minh. Mặc dù có công việc ổn định, thu nhập tốt và lộ trình phát triển rõ ràng tại đô thị lớn, nhưng Thuỳ Dung vẫn quyết tâm trở về quê trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Dù có công việc ở thành phố nhưng Thuỳ Dương vẫn quyết định về quê nhà, trở thành một nông dân thực thụ. Ảnh NVCC.

Thuỳ Dương chia sẻ, thực tế, ý định trở về quê nhà đã có từ rất lâu. Bởi chị nhận ra Phúc Trạch có nguồn cây dó bầu rất dồi dào, đây là nguyên liệu chính để tạo ra trầm hương. Thế nhưng, trầm hương Phúc Trạch vẫn chưa xây dựng được thương hiệu xứng tầm, giá trị chưa được khai thác bài bản, chuyên nghiệp.

Bởi vậy, năm 2024, Thuỳ Dung quyết định trở về xây dựng và phát triển thương hiệu trầm với khoảng 5 ha của gia đình. Chị đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm từ trầm hương và từng bước xây dựng thương hiệu trầm hương Phúc Trạch.

Thời gian đầu không hề dễ dàng đối với cô gái trẻ, một phần thiếu kinh nghiệm, phần khác chưa am hiểu kỹ về trầm hương nên sản phẩm tiêu thụ chưa được như kỳ vọng. Đặc biệt hơn, từ một cô gái chủ yếu ăn học, nay ngày ngày vật lộn ở vườn cây để tìm phương pháp tạo trầm trên cây dó.

Nhưng cô gái trẻ vẫn kiên định với ước mơ của mình, phủ xanh lại những quả đồi trọc, tạo ra mô hình nông nghiệp sạch, bền vững để giúp quê hương đổi thay. Nhờ những kinh nghiệm của bố mẹ, cùng với kiến thức khoa học, Thuỳ Dung dần dần nắm bắt được cách tạo ra trầm hương.

"Trầm hương là chất được hình thành từ quá trình tích tụ nhựa của cây dó bầu sau khi bị tổn thương. Thế nhưng không phải cây dó bầu nào cũng có thể tạo ra trầm hương. Hiện chúng tôi đang áp dụng các phương pháp can thiệp để cây dó sinh trầm như dùng khoan đục lỗ, bôi chế phẩm sinh học lên vết thương", chị nói.

Trầm hương chính là nhựa cây do bị tổn thương bởi sâu, kiến đục thân. Ảnh NVCC.

Trước đây, trầm hương được hình thành hoàn toàn tự nhiên, cây bị tổn thương bởi sâu, kiến đục thân hay do gãy cành, gãy ngọn, nhựa chảy ra, tự bồi đắp, tự chữa lành, sau 10-15 năm tích tụ, kết tạo thành trầm hương.

Tuy nhiên, hiện nay người dân đã tạo trầm với cách tác động bằng các dụng cụ đục, khoan, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học. Đây là một loại chế phẩm giúp thịt cây thối để kháng lại sự tấn công khi thân cây bị tác động. Cây gió bầu tiết ra chất nhựa thơm, một thời gian sau sẽ trở nên đậm đặc, ăn vào các thớ gỗ có mùi thơm tinh dầu đó chính là trầm hương.

"Điều cần chú ý, cây dó bầu trồng phải đạt 7-10 năm mới tiến hành đục lỗ, bôi thuốc. Sau thời gian 3-4 năm khi trầm hình thành mới thu hoạch, trầm hương được tạo ra mới đảm bảo chất lượng", chị Dung bật mí.

Đẩy mạnh phát triển làng nghề trầm hương bằng công nghệ số

Một trong những ưu điểm của Nguyễn Thị Thuỳ Dung là trẻ tuổi, năng động, được đào tạo bài bản. Vì vậy, không đi theo lối sản xuất và tiêu thụ truyền thống, chị chủ động xây dựng thương hiệu riêng cho các sản phẩm hương trầm, nụ trầm, đồng thời tận dụng lợi thế để ứng dụng nền tảng số vào kinh doanh.

Thay vì phụ thuộc vào thương lái, chị Dung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, từng bước đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng rộng hơn.

Với chị, giữ nghề là trách nhiệm, nhưng đổi mới cách làm là con đường để nghề phát triển bền vững.

Hiện nay, Thùy Dung đưa các sản phẩm như hương trầm, nụ trầm, trầm sạch lên các sàn thương mại điện tử, đồng thời xây dựng kênh quảng bá trên các trang mạng xã hội Facebook và TikTok.

"Dù mô hình mới hình thành chưa lâu, các sản phẩm mang thương hiệu trầm hương Phúc Trạch đã từng bước tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành, góp phần lan tỏa giá trị của sản phẩm quê hương", chị Dung cho hay.

Khát vọng của cô gái trẻ là mong muốn Phúc Trạch không chỉ được biết đến như nơi cung cấp nguyên liệu thô mà là vùng đất của hương trầm chất lượng cao. Xa hơn nữa, làng nghề trầm hương Phúc Trạch có thể trở thành điểm đến du lịch, nơi du khách đến trải nghiệm và khám phá khi về Hà Tĩnh.

Thuỳ Dương là một trong những cô gái cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Ảnh NVCC.

Ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, địa phương luôn đồng hành, khuyến khích khát vọng khởi nghiệp của thế hệ trẻ. Thành công của các mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người khởi nghiệp mà còn góp phần giúp người dân Phúc Trạch thoát nghèo bền vững, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

"Xã cũng khuyến khích đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, hướng tới công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương", Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch nói.