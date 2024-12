Hàng chục công nhân nhà máy may nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa

Chiều 6/12, ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân khiến hàng chục công nhân của một nhà máy may trên địa bàn phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Bước đầu đã ghi nhận hơn 60 công nhân xuất hiện các triệu chứng ngộ độc sau bữa cơm trưa.

Thông tin ban đầu cho biết, sau giờ ăn trưa 6/12, hàng chục công nhân tại một công ty may ở Khu công nghiệp WHA (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Phát hiện sự việc, những người trong công ty đã lập tức đưa các công nhân vào bệnh viện để cấp cứu .

Bước đầu có 40 công nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết, một số bệnh nhân có triệu chứng nặng đã được nhập viện để điều trị, những người còn lại hiện đang tiếp tục được theo dõi.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cũng tiếp nhận 12 công nhân nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó có 2 bệnh nhân đã được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ngoài ra tại Bệnh viện đa khoa Cửa Đông có 9 bệnh nhân được đưa vào để kiểm tra sức khỏe.

