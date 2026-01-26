Hai vợ chồng cùng mắc ung thư phổi, tử vong cách nhau 1 tháng - “Mọi chuyện vô cùng tàn khốc”

Ba chị em gái đang chìm trong đau buồn sau khi mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong vài tuần vì cùng một loại ung thư. Bên cạnh việc phải đối mặt với nỗi mất mát to lớn, ba chị em còn phải gánh thêm chi phí cho hai lễ tang.

Linda Christie, 63 tuổi, và chồng Robert Quaife, 67 tuổi, đã qua đời chỉ cách nhau hơn một tháng – và cả hai đều nằm trên cùng một chiếc giường bệnh viện, trong cùng một khu điều trị. Trước đó, họ đều được thông báo mắc ung thư phổi.

Cặp đôi Linda Christie và Robert Quaife thời trẻ.

Robert là cha của Joanna Helder, người hiện đang gây quỹ cho các em gái cùng cha khác mẹ của mình là Kelly, Charlie và Hayley. Joanna cho biết cặp đôi “có vẻ hoàn toàn ổn” trong phần lớn thời gian của năm ngoái, nhưng Robert bắt đầu cảm thấy “hơi uể oải và mệt mỏi vào tháng Mười Một nhưng không có gì nghiêm trọng”.

Vô cùng tàn khốc

Joanna kể về sự ra đi của bố và mẹ kế: “Ông ấy đi khám bác sĩ và được chuyển vào bệnh viện. Tại đó, họ phát hiện ông bị ung thư phổi đã di căn khắp nơi. Ông qua đời tại nhà vào ngày 5 tháng 12. Vào đúng ngày hôm đó, Linda có một cuộc hẹn với bác sĩ vì bị ho nặng. Các xét nghiệm sau đó cho thấy bà bị ung thư phổi giai đoạn bốn và qua đời vào ngày 12 tháng 1. Mọi chuyện thực sự vô cùng tàn khốc, tất cả chúng tôi đều đang sốc.”

Joanna cho biết thêm: “Hai người là tri kỷ của nhau. Linda nằm đúng trên chiếc giường đó, trong cùng khu điều trị nơi bố tôi từng được đưa vào; cả hai đều được chẩn đoán mắc chính xác cùng một loại ung thư.”

Cặp đôi được chẩn đoán cùng mắc một loại ung thư - đó là ung thư phổi. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, gia đình vẫn đang cố gắng vượt qua cú sốc này và chưa thể nghĩ đến việc phải tổ chức hai đám tang quá gần nhau – điều đã khiến Joanna quyết định mở một chiến dịch gây quỹ GoFundMe cho các em gái của mình, những người đang sống ở London, Anh. Cho đến nay, quỹ đã quyên góp được gần 2.000 bảng Anh trong tổng mục tiêu 5.900 bảng.

“Tôi đã giúp đỡ nhiều nhất có thể cho đám tang của bố,” Joanna nói, “Nhưng tổng chi phí tang lễ đã vượt quá 6.000 bảng. Giờ đây các em gái tôi lại phải đối mặt với việc phải xoay xở một khoản tương tự cho đám tang của mẹ họ. Tôi sẽ giúp hết mức có thể vì bà ấy là một người mẹ kế tuyệt vời, nhưng điều này thực sự rất khó khăn.”

Ý tưởng này xuất phát từ chính mẹ của Joanna là Mary, và Joanna nói thêm: “Bố và mẹ tôi chia tay khi tôi còn nhỏ nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt. Mẹ tôi rất đau buồn trước sự ra đi của bố và Linda; bà ấy là một người mẹ kế tuyệt vời. Mẹ tôi nói rằng tôi nên cố gắng làm điều gì đó để giúp các em gái mình.”

“Phản hồi nhận được thật tuyệt vời và tôi vô cùng biết ơn. Các em gái tôi đang thực sự đau khổ vì mất cha mẹ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.”

Hiện Joanna đang quyết tâm giúp đỡ và đã kêu gọi trong chiến dịch gây quỹ những khoản đóng góp để giúp “xoa dịu nỗi đau và sự mất mát của các em gái và toàn bộ gia đình, để có thể tổ chức cho Linda một lễ hỏa táng thật trang trọng.”

“Linda thực sự là người vị tha nhất mà bạn có thể từng gặp. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn bất kỳ sự giúp đỡ nào bạn có thể dành cho chúng tôi trong thời khắc tàn khốc này. Từ tận đáy lòng mình.”