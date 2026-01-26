Hai loại quả chứa chất "kịch độc", nhất quả số 1 trẻ con mê tít

Hạt na rất độc

Na vốn là loại quả bổ dưỡng vì có hàm lượng dinh dưỡng cao, thơm ngon và dễ dùng. Thế nhưng, trong quả na thì hạt na lại rất độc, thậm chí có thể gây ngộ độc đường tiêu hóa.

Tuy nhiên nếu sơ ý nuốt phải hạt na còn nguyên vỏ thì không nên lo lắng do hạt na có vỏ dày và rất cứng bao bọc, ngăn không cho độc tố trong nhân hạt phát ra ngoài và sẽ được tống ra ngoài với phân nên không nguy hại đến sức khỏe.

Quả na giàu dinh dưỡng nhưng hạt loại quả này độc, do vậy khi ăn nên chú ý. Ảnh minh họa.

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống nếu nuốt phải hạt na bị dập nát hay cố ý cắn vỡ hạt na có thể dẫn đến ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng (tùy vào số lượng hạt na nuốt phải) do trong hạt chứa các acetogenin: squamosten A, anoslin, neo -desacetyluvaricin, neo - anonin - B, neo - reliculatacin A, các squamocin, các squamostatin... không tốt cho sức khỏe.

Do hạt na có độc tính, có thể giết chết côn trùng nên thường được dùng để nấu lấy nước gội đầu chữa chấy, rận.

Ngoài ra, độc tố trong hạt na nếu bị dính vào mắt không chỉ gây bỏng mắt, bỏng biểu mô giác mạc. Nếu sơ cứu, chữa trị không đúng dễ gây viêm loét giác mạc, dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Còn nếu bị vương trên da, nhất là dính vào vết thương hở trên da sẽ dễ dẫn đến lở loét, viêm nhiễm nặng nề, hủy hoại da.

Các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không được ăn hạt na mặc dù loại hạt này từng được dùng để nhuộm răng, ngâm quần áo để diệt rận,…

Đặc biệt, Tạp chí Nhãn khoa Ấn Độ cũng lưu ý rằng độc tính có thể dẫn đến viêm giác mạc do vi khuẩn nếu điều trị sai thuốc. Tệ hơn nữa, người ta có thể bị mù nếu nước hạt mãng cầu rơi vào mắt. Mặc dù có độc tính nhưng việc vô tình nuốt phải hạt nhân sẽ không gây nguy hiểm gì vì nó vẫn còn nguyên vẹn.

Theo đó, để bảo vệ sức khỏe mọi người nên vứt bỏ hạt mãng cầu, không nghiền nát hay đùa nghịch với loại hạt này. Đặc biệt, sau đó không nên cho tay lên mắt. Mọi người cũng nên lưu ý tránh sử dụng bột hạt mãng cầu để điều trị tóc hoặc tẩy da chết vì có thể vô tình tiếp xúc với mắt.

Hạt quả anh đào

Quả anh đào rất được nhiều người yêu thích và sử dụng rộng rãi trong nấu ăn, sản xuất rượu, hoặc ăn sống. Loại quả này được biết đến là "anh em" với họ mận, mơ, đào. Tuy nhiên, ít người biết rằng hạt anh đào có chứa hợp chất hydrogen cyanide độc tố cao. Tử vong do ăn anh đào rất hiếm nhưng chúng ta tuyệt đối không được nuốt hoặc nhai hạt của chúng.

Theo các nhà nghiên cứu, trong hạt cây cherry có chứa cyanogenic hoặc cyanide-forming glycosides có thể hình thành amygdalin khi nhai chúng. Đây là hợp chất khi vào hệ tiêu hóa sẽ thành cyanua hydrogen.

Chất xyanua là loại chất độc hại thường dùng trong công nghiệp, tuy nhiên nó cũng xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm người dân thường dùng như măng hay sắn. Chất này được hấp thu nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp tế bào và có thể gây tử vong.

Ngoài loại hạt quả cherry, một số loại quả giàu giá trị dinh dưỡng nhưng nếu ăn hạt cũng sẽ nguy hại như hạt táo, lê, mận… Để đảm bảo an toàn, khi ăn cần loại bỏ hạt. Với trẻ nhỏ, tốt nhất người lớn nên loại bỏ hạt trước khi cho trẻ ăn vì chúng thường tò mò dễ nuốt hoặc cắn vỡ hạt…