Hà Nội ghi nhận 120 ca sốt xuất huyết trong một tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 5/12 đến 12/12, toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; không có ca tử vong, giảm 45 ca so với tuần trước. Một số địa phương ghi nhận ca bệnh gồm Tương Mai, Vĩnh Hưng, Phú Diễn, Tam Hưng, Bình Minh, Phú Lương, Hồng Vân…

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 6.262 ca sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố tại 125/126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại Bạch Mai và Ngọc Hà; cộng dồn năm 2025 có 284 ổ dịch, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Cùng thời gian, thành phố ghi nhận 76 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 42 phường, xã. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 6.015 ca tay chân miệng, không ghi nhận tử vong, số mắc tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đối với bệnh sởi, trong tuần ghi nhận 11 ca mắc mới tại 11 phường, xã. Cộng dồn năm 2025, toàn thành phố có 4.484 trường hợp mắc sởi, 1 ca tử vong, số ca tăng cao so với cùng kỳ năm 2024.

Trước diễn biến các dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại trường học, công trường xây dựng, cơ quan, đơn vị; kịp thời thông báo cho ngành Y tế khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ.

Các trạm y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ các dịch bệnh như sốt xuất huyết, sởi, cúm mùa, tay chân miệng; chủ động điều tra, xử lý ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ vật tư, hóa chất phòng chống dịch và đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.