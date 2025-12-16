Ghép thận từ người hiến sống thành công tại Lào Cai

Người nhận thận là bệnh nhân G.S.M. (sinh năm 1999), được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 1/2025. Trước ghép, bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ qua đường rò động - tĩnh mạch, trong tình trạng vô niệu, từng truyền máu và có tiền sử viêm gan B đang điều trị thuốc kháng virus. Sau quá trình theo dõi, đánh giá toàn diện, khi tình trạng lâm sàng ổn định, bệnh nhân được chỉ định ghép thận.

Người hiến thận là ông G.S.G. (sinh năm 1973), bố ruột của bệnh nhân. Qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, người hiến được xác định đủ điều kiện sức khỏe. Với mong muốn cứu con, ông đã tự nguyện hiến một quả thận.

Ngay khi có cặp ghép cho - nhận cùng huyết thống, bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa trong và ngoài viện, huy động gần 30 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia các kíp lấy thận, rửa thận, ghép thận, gây mê - hồi sức, với sự hỗ trợ chuyên môn của chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ca ghép thành công. Người hiến và người nhận tỉnh táo, huyết động ổn định; đặc biệt, bệnh nhân có nước tiểu ngay sau ghép và được chuyển hồi sức tiếp tục theo dõi.

Là đơn vị đầu tiên của tỉnh Lào Cai được Bộ Y tế cấp phép thực hiện ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não, thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện, mở thêm cơ hội sống cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối tại Lào Cai và các tỉnh lân cận.