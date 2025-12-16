Có thể giặt khô tại nhà hay nhất thiết phải mang ra tiệm?

Trong bối cảnh cuộc sống bận rộn, nhiều gia đình mong muốn tiết kiệm thời gian và chi phí bằng cách tự giặt khô tại nhà thay vì mang ra tiệm. Giặt khô thật sự có thể tự thực hiện tại nhà hay không? Các máy giặt hiện nay có chức năng “giặt khô” liệu có đúng như quảng cáo? Quần áo cao cấp có an toàn nếu bạn tự xử lý?

Giặt khô khác gì với giặt thông thường?

Giặt khô (dry cleaning) là phương pháp l àm sạch quần áo bằng dung môi hữu cơ thay vì dùng nước. Dung môi phổ biến nhất là perchloroethylene (PERC) hoặc các dung môi thân thiện hơn như hydrocarbon, siloxane D5.

Điểm mấu chốt là dung môi không làm sợi vải nở ra như khi sử dụng nước, nhờ đó hạn chế tối đa co rút, biến dạng hay phai màu. Đây là lý do giặt khô được ưu tiên cho quần áo cao cấp, vải mỏng manh, áo vest, dạ, lụa, cashmere, satin, hay đồ có cấu trúc phức tạp.

Ngược lại, giặt bằng nước sử dụng bột giặt, nước và lực quay mạnh để làm sạch, phù hợp với đồ thường ngày nhưng có thể gây hại cho những chất liệu tinh tế.

Có thể giặt khô tại nhà thay vì phải mang ra tiệm là điều mà nhiều người băn khoăn. (Ảnh: Happynest)

Có thể giặt khô tại nhà?

Nhiều người nghe đến cụm từ “giặt khô tại nhà” và nghĩ rằng họ có thể tái tạo quy trình giặt khô bằng dung môi chuyên dụng ngay trong gia đình. Tuy nhiên, điều này hầu như không thể vì các lý do sau:

Dung môi giặt khô không an toàn để dùng tại nhà

Các dung môi như PERC, hydrocarbon hay siloxane đòi hỏi:

- Máy giặt khô chuyên dụng có khoang kínHệ thống thu hồi dung môi.

- Lọc khí và thải khí đạt tiêu chuẩn.

- Nhân viên được đào tạo.

- Nếu sử dụng dung môi này trong môi trường gia đình, nguy cơ gây độc, cháy nổ và ô nhiễm là rất lớn.

Do đó, tuyệt đối không nên tự mua dung môi giặt khô để thao tác thủ công tại nhà.

Các máy giặt gia đình không phải là máy giặt khô thực sự

Trong nhiều quảng cáo, các hãng máy giặt mô tả sản phẩm có thể “giặt khô tại nhà” với chức năng “giặt khô”, “dry care”, “steam refresh”' nhưng thực chất đa phần chỉ sấy hơi nước để khử mùi và làm mới, làm phẳng nhẹ; không hề dùng dung môi; không tẩy được vết bẩn khó; không thay thế tiệm giặt khô.

Nếu bạn mua máy với kỳ vọng “không cần giặt khô ở tiệm nữa” thì sẽ thất vọng.

Máy giặt chỉ hỗ trợ làm mới sau mỗi lần mặc, điều này giúp quần áo kéo dài thời gian giữa các lần giặt khô, nhưng không thay thế quy trình chuyên nghiệp. Nói cách khác, quần áo có vết dầu mỡ, vết bẩn cứng hoặc yêu cầu xử lý dung môi sẽ không thể sạch bằng chế độ “giặt khô” của máy gia đình.

Có cách nào để tự xử lý quần áo thay cho giặt khô tại nhà?

Dù không thể giặt khô tại nhà đúng nghĩa, bạn vẫn có thể bảo quản, làm mới hoặc làm sạch nhẹ nhàng cho một số loại trang phục bằng các phương pháp sau:

Làm mới bằng hơi nước (steam)

Dùng bàn ủi hơi nước hoặc máy xông hơi cầm tay để:

Khử mùi hôi

Làm mềm sợi vải

Làm phẳng nếp nhăn

Giảm ẩm mốc

Cách này phù hợp với áo vest, áo khoác nhẹ, đầm dạ hội hoặc đồ có chất liệu không chịu nước. Tuy nhiên, nó không tẩy được vết bẩn cứng.

Dùng bộ kit "giặt khô tại nhà" (home dry-cleaning kit)

Một số nước có bán bộ kit tự giặt khô gồm khăn làm sạch tẩm dung dịch an toàn và túi sấy.

Người dùng cho quần áo vào túi, thêm khăn tẩy và cho vào máy sấy ở nhiệt độ thấp. Kết quả là quần áo được:

- Khử mùi

- Làm phẳng nhẹ

- Sạch ở mức độ cơ bản.

Nhưng phương pháp này vẫn không thay thế được giặt khô chuyên nghiệp, nhất là với vết bẩn khó.

Xử lý vết bẩn bằng tay

Nếu quần áo chỉ bị một vài vết bẩn nhỏ, bạn có thể:

Dùng khăn thấm cồn nhẹ cho vết dầu

Dùng nước lạnh pha loãng xà phòng trung tính cho vết bẩn gốc nước

Tuyệt đối không chà mạnh lên vải mỏng hoặc len

Phương pháp này hỗ trợ “cấp cứu” tạm thời nhưng nên đưa ra tiệm để làm sạch triệt để.

Quần áo nào bắt buộc phải mang ra tiệm giặt khô?

Có những loại quần áo không nên xử lý tại nhà, bao gồm:

Có những loại quần áo không nên xử lý tại nhà, bắt buộc phải mang ra tiệm giặt khô. (Ảnh: Embassycleaners)

Áo vest may đo, suit cao cấp

Lụa tơ tằm, satin, nhung

Đồ dạ, cashmere, len merino

Váy cưới, đầm dạ hội, áo dài cưới

Đồ có đính đá, kim sa, thêu tay

Quần áo bị dính dầu mỡ cứng

Trang phục bị dính mực, sơn, mỹ phẩm dạng dầu

Áo khoác lông thú

Các chất liệu và cấu trúc phức tạp này dễ hỏng nếu tự xử lý.

Ưu – nhược điểm của giặt khô tại nhà (theo nghĩa làm sạch cơ bản)

Ưu điểm:

Tiết kiệm chi phí so với giặt tiệm

Thuận tiện, không cần mang đồ đi xa

Hạn chế mùi khói bụi và mồ hôi

Giúp quần áo được “tái tạo” sau vài lần mặc

Nhược điểm: