Bộ Y tế: Điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tại Quảng Ngãi

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi về các trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại một số điểm bán thuộc chuỗi bánh mì Hồng Vân trên địa bàn.

Theo báo cáo ban đầu, sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn và được đưa đến các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện tập trung tối đa nguồn lực cấp cứu, điều trị tích cực cho người bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng.

Cùng với đó, địa phương được yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tuân thủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; thực hiện đầy đủ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Người dân được khuyến cáo lựa chọn cơ sở ăn uống bảo đảm an toàn, đặc biệt khi sử dụng thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.