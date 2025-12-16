Mổ lấy thai an toàn cho sản phụ thai kỳ nguy cơ cao

Theo hồ sơ bệnh án, từ tuần thai thứ 33, bệnh nhân L.T.N. (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nhiều lần nhập viện do tình trạng ra huyết kéo dài - dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng trong sản khoa. Bệnh nhân đồng thời mắc đái tháo đường thai kỳ và tình trạng thai chậm phát triển trong tử cung, làm gia tăng nguy cơ suy thai và biến chứng chu sinh.

Trước diễn biến phức tạp, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và thống nhất chỉ định mổ lấy thai chủ động khi thai đạt 37 tuần nhằm hạn chế nguy cơ xuất huyết nặng do nhau tiền đạo. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 60 phút, được đánh giá có nguy cơ cao do khả năng chảy máu nhiều, tử cung co hồi kém và nguy cơ băng huyết sau sinh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Sản, Gây mê - Hồi sức và Nhi sơ sinh, ekip đã kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định; trẻ sơ sinh khóc ngay sau sinh, sức khỏe tiến triển tốt và được xuất viện cùng mẹ.

Các bác sĩ cho biết, những trường hợp nhau tiền đạo kèm đái tháo đường thai kỳ đòi hỏi quá trình theo dõi sát sao và chuẩn bị kỹ lưỡng, từ dự trù máu, kiểm soát gây mê hồi sức đến phương án xử trí băng huyết và phối hợp đa chuyên khoa, nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ tai biến sản khoa.