Mắc tay chân miệng độ 4, trẻ nguy kịch vì suy tim, suy hô hấp

Theo bệnh sử, bệnh nhi V.M.H. (24 tháng tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) sốt và nổi bóng nước lòng bàn tay, bàn chân trong 3 ngày đầu. Đến ngày thứ 4, bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo nặng như sốt cao liên tục, giật mình chới với, run chi, tay chân lạnh, da nổi bông nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhi lơ mơ, thở nhanh không đều, mạch nhẹ, chi mát, nhịp tim trên 200 lần/phút. Các xét nghiệm cho thấy men tim (troponin I, CK-MB) tăng cao, toan chuyển hóa nặng, lactate máu tăng, siêu âm tim ghi nhận chức năng co bóp giảm nặng với phân suất tống máu chỉ còn 28-32%. Bệnh nhi được chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4, biến chứng suy hô hấp - tuần hoàn và tổn thương cơ tim nghiêm trọng.

Bệnh nhi được xử trí tích cực với đặt nội khí quản thở máy, thuốc vận mạch, truyền globulin miễn dịch (IVIG), an thần, hạ sốt và lọc máu liên tục. Tuy nhiên, tình trạng huyết động không cải thiện, nhịp tim vẫn duy trì ở mức rất cao.

Trước diễn tiến nguy kịch, ekip đã hội chẩn và quyết định áp dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) nhằm hỗ trợ đồng thời chức năng tim và phổi cho bệnh nhi. Sau gần 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, huyết động ổn định, được cai ECMO, cai máy thở và tỉnh táo trở lại.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với bệnh tay chân miệng. Khi trẻ có các dấu hiệu như sốt cao ≥39 độ C, thở bất thường, giật mình chới với, ói nhiều, quấy khóc, run chi, yếu chi, da nổi bông hoặc phụ huynh cảm thấy trẻ "không bình thường", cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, kể cả ban đêm, để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đe dọa tính mạng.