Giữ tinh thần thư thái đầu năm: Sức khỏe tâm lý cũng cần được “xông đất”

Ảnh minh họa: Dragon Images

Không chỉ sức khỏe thể chất, trạng thái tinh thần trong ngày đầu năm cũng ảnh hưởng đáng kể đến cảm xúc và năng lượng của những ngày tiếp theo. Bắt đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, thư thái được nhiều chuyên gia khuyến nghị như một cách “xông đất” cho sức khỏe tâm lý.

Sau giai đoạn chuẩn bị Tết bận rộn, thức khuya đón giao thừa và thay đổi nhịp sinh hoạt, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ. Nếu sáng mùng 1 tiếp tục di chuyển nhiều, ăn uống thất thường hoặc lo toan công việc, cảm giác căng thẳng có thể kéo dài. Theo khuyến nghị chung về sức khỏe tinh thần của Tổ chức Y tế Thế giới, việc duy trì nhịp sinh hoạt ổn định, ngủ đủ và dành thời gian cho các hoạt động tích cực trong gia đình giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Một buổi sáng mùng 1 chậm rãi có thể mang lại nhiều lợi ích. Thức dậy muộn hơn thường ngày một chút, ăn bữa sáng nhẹ, trò chuyện cùng người thân hoặc đi dạo ngắn ngoài trời giúp cơ thể tái tạo năng lượng. Ánh sáng tự nhiên và vận động nhẹ được chứng minh có tác động tích cực đến cảm xúc, giúp tinh thần tỉnh táo và dễ chịu hơn.

Bên cạnh đó, việc hạn chế rượu bia từ sáng sớm, tránh lịch trình dày đặc và giảm tiếp xúc với các thông tin gây căng thẳng cũng góp phần giữ sự cân bằng. Nhiều người có thói quen đặt mục tiêu lớn ngay từ đầu năm, nhưng các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu bằng những việc nhỏ, dễ thực hiện để tạo cảm giác tích cực và chủ động.

Sức khỏe tâm lý trong ngày đầu năm không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là nền tảng cho cả năm phía trước. Một buổi sáng mùng 1 bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười và sự kết nối gia đình có thể trở thành khởi đầu tích cực, giúp mỗi người bước vào năm mới với tâm thế ổn định và kỳ vọng tốt đẹp hơn.