Giây phút Công chúa Charlotte "phá lệ" làm nhạc trưởng, phản ứng cưng xỉu của Hoàng tử George mới là tâm điểm

Chúng ta thường quen nhìn thấy những đứa trẻ Hoàng gia trong những bộ trang phục chỉnh tề, những cái vẫy tay đúng chuẩn mực và phong thái điềm tĩnh trước công chúng. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng và trách nhiệm ấy, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ với đầy đủ sự tinh nghịch, yêu thương và gắn kết. Mới đây, một đoạn video cũ bất ngờ "gây bão" trở lại trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc Công chúa Charlotte hóa thân thành "nhạc trưởng" đầy ngẫu hứng. Nhưng điều khiến trái tim công chúng thực sự tan chảy không phải là tài năng âm nhạc, mà chính là phản ứng "cưng xỉu" của Hoàng tử George dành cho cô em gái nhỏ. Một khoảnh khắc chân thật đến mức người ta quên mất họ là những người thừa kế ngai vàng, mà chỉ thấy ở đó tình cảm anh em ấm áp vô ngần.

"Nhạc trưởng" nhí và khoảnh khắc quên cả quy tắc

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến đi đầy ý nghĩa của gia đình xứ Wales đến Lâu đài Cardiff vào năm 2022, thời điểm cả Vương quốc Anh đang hân hoan chuẩn bị cho Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Khi ấy, Công chúa Charlotte, cô bé 10 tuổi (trong video là hình ảnh lúc 6 tuổi được nhắc lại), cùng anh trai George và bố mẹ đã có buổi gặp gỡ thân mật với các nghệ sĩ và đoàn làm phim chuẩn bị cho buổi hòa nhạc trọng đại.

Giữa không khí trang trọng và lịch thiệp thường thấy của một sự kiện hoàng gia, Charlotte bất ngờ chiếm trọn "spotlight" theo một cách rất riêng. Không hề e dè trước đám đông hay ống kính máy quay, cô công chúa nhỏ đã hào hứng giả vờ làm nhạc trưởng, đôi tay vung vẩy chỉ huy dàn nhạc tưởng tượng với một sự say mê đầy lém lỉnh. Đó là khoảnh khắc mà sự hồn nhiên của trẻ thơ đã chiến thắng mọi nghi thức cứng nhắc. Charlotte cười vang, nụ cười giòn tan không chút giữ gìn, và ngay lập tức, cô bé quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ người đồng minh thân thiết nhất của mình: anh trai George.

Cái cách mà Charlotte "bắt sóng" ánh mắt của George thật sự là một chi tiết đắt giá. Nó cho thấy trong thế giới của những đứa trẻ hoàng gia, dù xung quanh có bao nhiêu người lạ, bao nhiêu sự chú ý, thì người mà chúng tin tưởng và muốn chia sẻ niềm vui nhất vẫn là anh chị em của mình. Và George, vị vua tương lai vốn luôn được biết đến với vẻ ngoài điềm đạm, chững chạc, đã không thể cưỡng lại sự đáng yêu của em gái. Cậu bé đã phá lên cười, một nụ cười thật tâm và rạng rỡ, ánh mắt không rời khỏi cô em gái đang "làm trò" của mình. Đó là giây phút mà tước hiệu hay vương vị dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết của hai đứa trẻ đang tận hưởng tuổi thơ bên nhau.

Cơn sốt trên mạng xã hội và sự ngưỡng mộ dành cho "team anh em"

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc vàng này đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên nền tảng TikTok, thu hút tới 2,5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ trong một thời gian ngắn. Sự lan tỏa mạnh mẽ này không chỉ đến từ sự nổi tiếng sẵn có của gia đình Hoàng gia, mà nó xuất phát từ khao khát của công chúng muốn nhìn thấy những giá trị chân thật, mộc mạc. Người ta "thả tim" không phải vì họ là hoàng tử hay công chúa, mà vì họ nhìn thấy hình ảnh của chính con cái mình, em út mình trong đó.

Dưới phần bình luận, hàng ngàn người hâm mộ đã không giấu được sự xúc động. Một tài khoản đã viết: "Cách gương mặt cô bé bừng sáng lên khi thấy George mỉm cười thật sự quá đỗi ngọt ngào". Đó là sự quan sát tinh tế, bởi lẽ hạnh phúc của Charlotte dường như được nhân đôi khi cô bé biết rằng mình đã làm cho anh trai vui. Một người khác cảm thán: "Tôi bị ám ảnh bởi sự dễ thương của hai đứa trẻ này. Thật tuyệt vời khi thấy chúng lớn lên thành những con người biết yêu thương và quan tâm nhau đến thế".

Những lời khen ngợi không ngớt lời dành cho sự giáo dục của Thân vương William và Vương phi Kate. Nuôi dạy con cái đã khó, nuôi dạy những đứa trẻ sống dưới áp lực của truyền thông còn khó hơn gấp bội. Thế nhưng, nhìn vào cách George kiên nhẫn quan sát em gái, hay cách Charlotte tự tin thể hiện cá tính, công chúng hoàn toàn có thể tin rằng, đằng sau cánh cửa cung điện, họ là một gia đình tràn ngập tiếng cười và sự thấu hiểu.

Không chỉ dừng lại ở những trò đùa tinh nghịch, sự gắn kết giữa các thành viên nhí nhà Wales còn được thể hiện qua những khoảnh khắc nghệ thuật đầy chiều sâu. Gần đây, Charlotte lại một lần nữa khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện trong buổi hòa nhạc Giáng sinh Together At Christmas. Nhưng lần này, không phải là một cô bé giả làm nhạc trưởng nữa, mà là một thiếu nữ điềm tĩnh ngồi bên phím đàn piano cùng mẹ.

Hình ảnh hai mẹ con cùng nhau lướt trên những phím đàn, chơi bản nhạc Holm Sound của nhà soạn nhạc người Scotland Erland Cooper, mang đến một cảm giác hoàn toàn khác: Bình yên và sâu lắng. Trong Đại sảnh Inner Hall của Lâu đài Windsor, Vương phi Kate chơi tay trái, còn Charlotte đảm nhiệm phần tay phải. Sự hòa quyện nhịp nhàng ấy không chỉ là kỹ thuật âm nhạc, mà là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.

Nếu khoảnh khắc ở Cardiff cho thấy một Charlotte lém lỉnh, hoạt bát, là "cây hài" mang lại tiếng cười cho anh trai George, thì khoảnh khắc bên cây đàn piano lại cho thấy một Charlotte trưởng thành, sâu sắc và đầy tài năng. Dù ở khía cạnh nào, người ta cũng thấy được sợi dây liên kết bền chặt giữa các thành viên trong gia đình. George và Charlotte, hai đứa trẻ đang lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, dường như đang trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau. George trầm tính, bao dung; Charlotte sôi nổi, tự tin – họ như hai mảnh ghép hoàn hảo, bổ sung cho nhau trên hành trình trưởng thành đầy đặc biệt của mình. Và với công chúng, việc được chứng kiến những nụ cười, những cái liếc mắt đầy yêu thương ấy chính là liều thuốc tinh thần nhẹ nhàng, nhắc nhở chúng ta về giá trị cốt lõi của gia đình: Đó là nơi ta có thể sống thật nhất với cảm xúc của mình.