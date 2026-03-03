Giành lại sự sống cho bé gái bị lóc da toàn bộ vùng mông

Ngày 3-3, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây đã điều trị thành công cho bé gái 8 tuổi (ngụ xã Tân Bình, TP Cần Thơ) trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Bé gái hồi phục trong niềm vui của gia đình và các bác sĩ

Bệnh sử trước đó, bé ngồi sau xe máy do bà ngoại chở thì va chạm với xe tải cùng chiều. Cú va chạm khiến hai bà cháu ngã xuống đường, xe máy đè lên vùng bụng chậu của bé; một xe ba gác chạy ngược chiều tiếp tục cán qua xe máy trước khi dừng lại.

Sau tai nạn, trẻ chảy máu nhiều vùng chậu, nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc mất máu nặng, được truyền tổng cộng 2.800 ml hồng cầu lắng, 450 ml huyết tương tươi đông lạnh và 4 đơn vị tiểu cầu trước khi chuyển tuyến.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, bệnh nhi xanh tái, mạch khó bắt, huyết áp khó đo, dung tích hồng cầu (Hct) chỉ còn 18%. Vùng bụng bầm tím, đặc biệt ghi nhận tình trạng lóc da toàn bộ vùng mông và tầng sinh môn, lộ mỡ và cơ.

Kết quả chụp CT cho thấy chưa có xuất huyết nội sọ nhưng có chấn thương gan độ II, nghi tổn thương niệu quản phải và bàng quang kèm tụ máu lan rộng khoang sau phúc mạc, tầng sinh môn và đùi phải; gãy phức tạp nhiều mảnh xương mu hai bên và một phần xương cánh chậu phải; tràn dịch màng phổi hai bên.

Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ", tiếp tục hồi sức tích cực, truyền thêm máu và chế phẩm máu, sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển mổ khẩn.

Ê-kíp tiến hành cầm máu, cắt lọc vết thương, làm hậu môn tạm, mở bàng quang ra da, khâu phục hồi bàng quang, lấy máu tụ và cố định khung chậu gãy.

Sau mổ một ngày, trẻ sốt, vùng cùng cụt hông, đùi căng phồng, tụ nhiều dịch dưới da. Qua hội chẩn, bác sĩ xác định đây là tổn thương Morel-Lavallée diện rộng dạng lóc da kín nguy hiểm, dễ hoại tử và nhiễm trùng nặng.

Bệnh nhi được phẫu thuật cắt lọc diện rộng, lấy máu tụ, mô hoại tử và đặt hệ thống hút áp lực âm tưới rửa liên tục từ bụng, lưng, tầng sinh môn đến đùi.

Sau gần một tháng chăm sóc vô trùng nghiêm ngặt, kết hợp hỗ trợ hô hấp, kháng sinh, giảm đau và dinh dưỡng năng lượng cao, mô hạt phát triển tốt, trẻ được ghép da dạng lưới, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, vết ghép da tiến triển tốt, trẻ tỉnh táo và được xuất viện.

Dự kiến, bé sẽ tái khám để đánh giá lại hệ tiết niệu và xem xét thời điểm đóng hậu môn tạm.