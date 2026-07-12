Giảm hơn 10kg chỉ sau 3 tháng, 3 năm không tăng cân trở lại: Cô gái chia sẻ thực đơn và lịch tập 1 tuần được nhiều người học theo

Không cần nhịn ăn đến mức "kiệt quệ", một cô gái đã giảm thành công từ 60kg xuống 50kg chỉ trong 12 tuần nhờ công thức cân bằng. Đáng chú ý, cô vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn này suốt 3 năm qua.

Muốn giảm cân giữ dáng, kiêng khen kham khổ hay tập luyện điên cuồng chưa chắc đã là thượng sách. Mới đây, một bài chia sẻ hành trình siết cân của một tài khoản mạng xã hội đã thu hút lượng tương tác khủng. Từ một cô nàng nặng 60kg, chỉ sau 3 tháng, cô đã chạm mốc 50kg và duy trì phong độ ổn định suốt 3 năm không hề bị tăng cân trở lại (yoyo).

Bí quyết của cô gói gọn trong công thức: "Vận động hợp lý + Ăn uống thông minh" . Dưới đây là lộ trình chi tiết mà bất kỳ ai cũng có thể tham khảo.

1. Lịch tập luyện "1 tuần 6 buổi" phối hợp nhịp nhàng

Thay vì chỉ tập trung vào một vùng cơ nhất định, cô gái này áp dụng lịch tập xen kẽ giữa Cardio (đốt mỡ toàn thân) và Sculpting (tạo nét, siết cơ cục bộ) :

Thứ 2: Cardio eo bụng + Kiến tạo cơ tay.

Thứ 3: Cardio toàn thân + Siết cơ eo bụng.

Thứ 4: Cardio toàn thân + Kiến tạo cơ chân.

Thứ 5: 2 bài nhảy Cardio + Siết cơ lưng.

Thứ 6: Nghỉ ngơi hoàn toàn để cơ bắp phục hồi.

Thứ 7 & Chủ nhật: Cardio toàn thân + Kiến tạo cơ tay/ngực.

2. Tỉnh táo trước lầm tưởng "giảm mỡ cục bộ"

Nhiều người nghĩ rằng bụng to thì gập bụng, đùi to thì squats liên tục. Tuy nhiên, chính chủ bài đăng đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm này: “Không có chuyện giảm mỡ ở một vùng nhất định, chỉ có giảm mỡ toàn thân trước, sau đó mới tạo nét cục bộ”.

Việc gập bụng không khiến mỡ bụng tự động biến mất. Cách thực tế nhất là kiểm soát chế độ ăn kết hợp vận động toàn thân để thâm hụt calo, sau đó mới tập các bài tập cho lõi (core), mông, đùi để tạo đường cong săn chắc.

3. Không cần cai hoàn toàn trà sữa nhờ "phương pháp thay thế"

Điều bất ngờ nhất là cô gái này cực kỳ nghiện trà sữa. Thay vì ép bản thân nhịn hoàn toàn để rồi dẫn đến tình trạng "ăn bù" vô tội vạ, cô chọn giải pháp thông minh hơn: Thay thế bằng phiên bản lành mạnh.

Cô chuyển sang uống trà không đường, trà sữa tươi ít đường, hoặc chọn các loại thức uống có lượng calo thấp, giàu chất xơ để thỏa mãn cơn thèm. Bản chất của việc giảm cân thành công là tạo ra một thói quen có thể duy trì lâu dài, chứ không phải một chế độ khắc nghiệt trong vài ngày.

4. Thực đơn sau tập: Nói không với việc "chỉ ăn rau"

Sau các buổi tập, thực đơn của cô thường có thịt bò, khoai lang tím nghiền và trứng chần. Cô không cắt bỏ hoàn toàn tinh bột mà chọn loại tinh bột hấp thụ chậm.

Nếu mỗi bữa chỉ ăn salad, bạn sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái đói cồn cào và mất kiểm soát vào ban đêm. Việc ưu tiên các nguồn protein chất lượng (ức gà, cá, trứng, đậu hũ, sữa đậu nành không đường) kết hợp với tinh bột nguyên cám (khoai lang, bí đỏ, gạo lứt) sẽ giúp giữ chỉ số đường huyết ổn định, tạo cảm giác no lâu.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu: Đừng vội "copy-paste" hoàn toàn

Nếu là người lười vận động hoặc mới bắt đầu, việc ép mình tập 6 buổi/tuần sẽ khiến cơ thể kiệt sức và dễ bỏ cuộc.

Thay vào đó, hãy bắt đầu nhẹ nhàng với 3 buổi/tuần (mỗi buổi 20 - 40 phút) như: Đi bộ nhanh + Tập bụng, hoặc Nhảy cardio + Tập mông đùi. Khi thể lực cải thiện mới nâng dần tần suất. Chìa khóa vàng ở đây không nằm ở một bài tập thần thánh nào, mà là một kế hoạch vừa sức giúp bạn kiên trì được suốt 3 tháng.