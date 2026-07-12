Người vợ cắn ngón chân chồng suốt 4 năm, sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Không ai hiểu vì sao người vợ lại cắn ngón chân chồng suốt 4 năm. Chỉ đến khi biết được sự thật phía sau, nhiều người mới nghẹn ngào trước tình yêu và sự kiên trì của cô.

Suốt 4 năm, người vợ ấy ngày ngày lặp lại một hành động khiến nhiều người không khỏi tò mò cắn nhẹ vào ngón chân của người chồng đang nằm hôn mê. Thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng phía sau việc làm ấy lại là câu chuyện về tình yêu, sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào ngày chồng mình có thể tỉnh lại. Hành trình âm thầm ấy đã khiến nhiều người xúc động và rơi nước mắt.

Theo truyền thông Trung Quốc, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13/10/2019, tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, một tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc đời của gia đình anh Triệu Kim Kiều rẽ sang một hướng khác.

Hôm đó, một bé trai 3 tuổi trong lúc chơi đùa đã trèo lên mái một nhà kho bỏ hoang cao khoảng 6 mét. Do phần mái được lợp bằng những tấm amiăng đã cũ, mục nát theo thời gian, cậu bé không may giẫm trúng vị trí yếu và rơi xuống giữa mái nhà, rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.

Nghe tiếng kêu cứu của người dân, anh Triệu Kim Kiều lập tức chạy đến. Không một phút do dự, anh trèo lên mái nhà để giải cứu đứa trẻ.

Thế nhưng, khi vừa ôm được cậu bé vào lòng, trong lúc hoảng loạn, đứa trẻ vùng vẫy khiến phần mái vốn đã xuống cấp bất ngờ sập xuống. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, anh Triệu đã lựa chọn dùng chính cơ thể mình làm tấm chắn bảo vệ đứa trẻ.

Cú rơi từ độ cao lớn khiến cả hai bị thương nặng. May mắn thay, cậu bé vẫn giữ được mạng sống nhờ sự che chở của anh. Còn anh Triệu phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng.

Khi được đưa vào bệnh viện, anh chỉ tỉnh lại trong giây lát. Câu hỏi đầu tiên anh thốt ra khiến mọi người có mặt không khỏi nghẹn ngào: "Đứa trẻ có sao không?". Sau đó, anh tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài.

Kết quả kiểm tra của bác sĩ khiến gia đình đau đớn anh Triệu bị chấn thương sọ não hở nặng, xuất huyết nội sọ, đa chấn thương vùng đầu, gãy cột sống cổ, gãy nhiều xương sườn và tổn thương phổi nghiêm trọng. Các bác sĩ nhận định khả năng hồi phục rất thấp, thậm chí anh có thể phải sống phần đời còn lại trong tình trạng hôn mê hoặc liệt toàn thân.

Nhưng có một người chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Đó là chị Tống Mỹ, vợ anh Triệu.

Điều đáng chú ý trong những năm tháng chồng nằm bất động trên giường bệnh, chị vẫn ở bên chăm sóc từng ngày. Từ việc lau người, cho ăn, tập phục hồi chức năng đến những hành động nhỏ nhất, chị chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.

Trong quá trình chăm sóc, chị phát hiện mỗi khi nhẹ nhàng kích thích vào ngón chân, cơ thể anh Triệu đôi lúc xuất hiện những phản ứng rất nhỏ. Với người khác, đó có thể chỉ là một dấu hiệu mong manh, nhưng với chị, đó là tia hy vọng quý giá.

Từ đó, chị duy trì thói quen cắn nhẹ vào ngón chân chồng mỗi ngày như một cách đánh thức sự phản hồi của cơ thể anh.

"Tôi sẽ luôn kiên trì vì anh ấy. Tôi không mong điều gì khác ngoài việc anh ấy còn sống. Tôi chỉ hy vọng một ngày trở về nhà vẫn có ánh đèn chờ tôi, vẫn thấy anh ấy ở bên cạnh. Dù anh ấy trở thành người như thế nào, anh ấy vẫn là một người tốt", chị Tống từng chia sẻ.

Sự kiên trì ấy cuối cùng đã tạo nên điều kỳ diệu, đến tháng 3/2021, anh Triệu bắt đầu có thể phát âm những âm thanh cơ bản. Năm 2024, tình trạng của anh tiếp tục cải thiện anh dần hiểu được lời nói của người khác, có thể viết chữ, giơ tay phản hồi và thậm chí đứng trong thời gian ngắn với sự hỗ trợ.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là khi anh cố gắng nói với người vợ đã luôn bên cạnh mình suốt những năm tháng khó khăn: "Anh yêu em." Câu nói ngắn ngủi ấy là món quà lớn nhất dành cho người phụ nữ chưa từng từ bỏ anh.

Câu chuyện của vợ chồng anh Triệu Kim Kiều không chỉ chạm đến trái tim của những người biết đến, mà còn trở thành biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình nghĩa vợ chồng tại Trung Quốc. Từ khoảnh khắc anh không ngần ngại lao vào hiểm nguy để cứu một đứa trẻ xa lạ, cho đến hành trình 4 năm người vợ kiên trì đồng hành bên giường bệnh, tất cả đã tạo nên một câu chuyện đầy xúc động về lòng nhân ái và sức mạnh của tình yêu.

Sau sự việc, hành động quên mình cứu người của anh Triệu được ghi nhận rộng rãi. Năm 2019, anh được vinh danh trong "Danh sách người tốt Trung Quốc" vì nghĩa cử cao đẹp. Đến năm 2022, anh tiếp tục được trao danh hiệu quốc gia dành cho những cá nhân có hành động chính trực, dũng cảm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Thế nhưng, điều khiến câu chuyện này được nhiều người nhớ đến không chỉ nằm ở khoảnh khắc anh đối mặt với hiểm nguy, mà còn ở những năm tháng sau đó khi một người phụ nữ vẫn kiên định nắm tay chồng, không chấp nhận từ bỏ dù hy vọng mong manh đến đâu.