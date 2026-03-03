Giảm cân không cần kiêng thịt: 3 loại thịt ít calo, no lâu và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả

Nhiều người khi bắt đầu hành trình giảm cân thường chọn cách… nói lời tạm biệt với thịt. Trong suy nghĩ phổ biến, thịt đồng nghĩa với chất béo, với tăng cân và mỡ thừa. Thế nhưng, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây là một quan niệm chưa đầy đủ, thậm chí có thể khiến quá trình giảm cân trở nên khó khăn hơn.

ThS.BS Lê Minh Hằng, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng, từng chia sẻ: "Muốn giảm mỡ hiệu quả, cơ thể cần đủ protein để duy trì khối cơ. Nếu cắt giảm thịt hoàn toàn, bạn có thể giảm cân nhanh trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn là mất nước và cơ bắp. Khi khối cơ giảm, tốc độ trao đổi chất cơ bản cũng giảm theo, khiến việc giữ cân nặng về lâu dài khó khăn hơn."

Thực tế, thịt không chỉ cung cấp protein mà còn chứa các axit amin thiết yếu và một số axit béo không bão hòa quan trọng cho hoạt động chuyển hóa. Vấn đề không nằm ở việc “ăn hay không ăn thịt”, mà là chọn loại thịt phù hợp, kiểm soát khẩu phần và cách chế biến.

Dưới đây là 3 loại thịt được đánh giá cao trong chế độ ăn giảm cân nhờ ít calo, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ đốt mỡ hiệu quả.

1. Thịt gà - “ngôi sao” của thực đơn giảm cân

Nhắc đến thịt giảm cân, nhiều người nghĩ ngay đến ức gà. Đây là phần thịt có hàm lượng protein cao, ít chất béo và tương đối ít calo. Trung bình 100g ức gà bỏ da cung cấp khoảng 110-120 kcal, nhưng lại chứa tới hơn 20g protein.

Protein có vai trò đặc biệt trong giảm cân. Khi tiêu hóa protein, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với khi tiêu hóa tinh bột hay chất béo - hiện tượng này gọi là hiệu ứng sinh nhiệt của thực phẩm. Ngoài ra, protein còn giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn vặt.

Tuy nhiên, không chỉ ức gà mới phù hợp cho người giảm cân. Các phần khác như đùi gà, má đùi hay thăn gà, nếu bỏ da, cũng có lượng calo không chênh lệch quá nhiều. Nhiều người thậm chí thích đùi gà không da vì mềm và đậm vị hơn ức gà, giúp duy trì chế độ ăn lâu dài mà không cảm thấy nhàm chán.

Điều quan trọng là cách chế biến: nên ưu tiên luộc, hấp, áp chảo không dầu hoặc nướng không da. Gà chiên giòn, gà tẩm bột hay sốt kem béo sẽ khiến lượng calo tăng vọt, làm mất đi lợi thế “ít calo” ban đầu.

2. Cá, tôm và hải sản - ít calo, giàu dinh dưỡng

Cá và hải sản thuộc nhóm thực phẩm có mật độ năng lượng thấp nhưng giá trị dinh dưỡng cao. Phần lớn các loại cá chỉ cung cấp khoảng 80-150 kcal/100g, tùy loại. So với nhiều loại thịt đỏ, đây là mức năng lượng tương đối thấp.

Đặc biệt, cá biển như cá hồi, cá thu, cá trích chứa nhiều axit béo omega-3. Loại chất béo này có lợi cho tim mạch và có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, từ đó góp phần điều hòa chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Dù cá hồi có lượng calo cao hơn cá trắng, nhưng chất béo trong cá hồi chủ yếu là chất béo không bão hòa, có lợi khi tiêu thụ điều độ.

Tôm cũng là lựa chọn phổ biến trong chế độ ăn kiêng. Trung bình 100g tôm sú cung cấp khoảng 100 kcal, trong khi phần thịt tôm tinh khiết còn thấp hơn. Tôm giàu protein, ít chất béo và gần như không chứa carbohydrate, giúp duy trì cảm giác no mà không làm tăng đường huyết đột ngột.

Ngoài ra, hải sản còn cung cấp kẽm, selen và i-ốt - các vi chất quan trọng cho tuyến giáp. Tuyến giáp hoạt động hiệu quả sẽ giúp duy trì tốc độ chuyển hóa ổn định, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, người giảm cân nên tránh các món hải sản chiên bột, sốt bơ tỏi nhiều dầu hoặc ăn kèm quá nhiều nước chấm ngọt.

3. Thịt bò nạc - thịt đỏ vẫn có “chỗ đứng”

Nhiều người e ngại thịt đỏ vì cho rằng chúng nhiều chất béo. Thực tế, phần thịt bò nạc (như thăn bò, bắp bò) có thể chỉ cung cấp khoảng 100-120 kcal/100g, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn một số phần thịt gà.

Thịt bò nạc giàu protein chất lượng cao và chứa nhiều sắt heme - dạng sắt dễ hấp thu nhất. Đối với phụ nữ, đặc biệt là người có biểu hiện thiếu máu, mệt mỏi, lạnh tay chân, việc bổ sung thịt bò nạc ở mức hợp lý có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Khi cơ thể đủ sắt và oxy được vận chuyển tốt hơn, hiệu suất tập luyện cũng được cải thiện, từ đó hỗ trợ quá trình đốt mỡ. Ngoài ra, thịt bò còn chứa vitamin B12 và kẽm, góp phần duy trì năng lượng và miễn dịch.

Tương tự các loại thịt khác, cách chế biến quyết định giá trị dinh dưỡng. Thịt bò nạc xào nhiều dầu, sốt tiêu kem hay nướng tảng lớn kèm bơ sẽ làm tăng đáng kể lượng calo. Nên ưu tiên áp chảo nhanh với ít dầu, luộc hoặc nướng không thêm chất béo.

Giảm cân không đồng nghĩa với việc loại bỏ thịt khỏi khẩu phần. Ngược lại, một chế độ ăn thiếu protein có thể khiến cơ thể mất cơ, giảm trao đổi chất và dễ tăng cân trở lại.

Nguyên tắc quan trọng là cân đối: mỗi bữa ăn nên có rau xanh chiếm một nửa đĩa, một phần protein từ thịt nạc, cá hoặc hải sản và một lượng tinh bột hợp lý. Việc kết hợp protein với chất xơ từ rau giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, ổn định đường huyết và hạn chế tích trữ mỡ.

Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn cũng góp phần quan trọng không kém.

Tóm lại, thịt không phải “kẻ thù” của giảm cân. Khi lựa chọn đúng loại – như thịt gà bỏ da, cá và hải sản, thịt bò nạc – và chế biến lành mạnh, bạn hoàn toàn có thể vừa ăn ngon, vừa giảm mỡ hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe lâu dài.