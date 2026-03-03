Nhiều người sống thọ hơn nhờ làm 4 việc trong 5 năm từ 60 - 65 tuổi: Không phải ăn nhiều hay ngủ nhiều

Bước sang tuổi 60, nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến chuyện ăn gì cho bổ, ngủ bao lâu cho đủ với mong muốn sống lâu hơn. Thế nhưng theo một bài viết đăng trên trang Aboluowang (Trung Quốc), điều thực sự tạo nên khác biệt trong 5 năm từ 60–65 tuổi lại không nằm ở số bữa ăn hay số giờ ngủ, mà ở cảm giác hạnh phúc và cách mỗi người tận hưởng quãng đời này.

Ở giai đoạn "bản lề" ấy, khi công việc dần khép lại và nhịp sống thay đổi, người ta không chỉ đối diện với sự lão hóa của cơ thể mà còn với câu hỏi: "Mình sống để làm gì tiếp theo?". Câu trả lời, theo bài viết, bắt đầu từ việc nuôi dưỡng niềm vui sống.

Hạnh phúc tuổi 60: Được yêu thương và vẫn có vai trò

Yếu tố đầu tiên được nhắc tới là sự gắn kết gia đình. Sau khi nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi thu hẹp các mối quan hệ xã hội. Nếu không duy trì kết nối, cảm giác cô đơn có thể âm thầm xuất hiện, kéo theo tâm trạng uể oải và suy giảm sức khỏe.

Ngược lại, những người thường xuyên trò chuyện với con cháu, tham gia các hoạt động gia đình hoặc giữ thói quen gặp gỡ bạn bè thường cảm thấy mình vẫn có vai trò và ý nghĩa. Niềm vui từ bữa cơm sum họp, tiếng cười của trẻ nhỏ hay những câu chuyện đời thường giúp tinh thần ổn định hơn.

Theo Aboluowang, sự hỗ trợ từ gia đình còn góp phần duy trì lối sống tích cực: nhắc nhở đi khám sức khỏe, động viên vận động, chia sẻ khi có lo lắng. Khi tinh thần được nâng đỡ, cơ thể cũng có xu hướng khỏe mạnh hơn. Hạnh phúc, vì thế, không phải điều xa xỉ mà là nền tảng cho tuổi thọ.

Giữ cơ thể linh hoạt để giữ niềm vui sống

Tuổi tác khiến cơ bắp suy giảm, khả năng giữ thăng bằng kém dần. Té ngã là rủi ro thường gặp ở người cao tuổi và có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Thay vì tập luyện quá sức, những hoạt động nhẹ nhàng nhưng đều đặn như đi bộ, duỗi cơ buổi sáng, tập thăng bằng hoặc các bài tập vận động chậm rãi được khuyến khích hơn. Những thói quen này giúp cơ thể linh hoạt hơn, giảm nguy cơ chấn thương.

Quan trọng hơn, khi vẫn tự tin bước đi, tự chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động yêu thích, người cao tuổi duy trì được cảm giác làm chủ cuộc sống. Sự chủ động ấy mang lại niềm vui và sự tự tin – những yếu tố khó đo đếm nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe lâu dài.

Chủ động chăm sóc sức khỏe để sống an tâm

Ở tuổi 60 trở đi, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường hay tim mạch tăng lên. Theo Aboluowang, việc thiết lập và theo dõi hồ sơ sức khỏe cá nhân trong giai đoạn 60–65 tuổi là bước quan trọng.

Ghi chép các chỉ số như huyết áp, cân nặng, đường huyết, thói quen ăn uống và vận động kết hợp với khám định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, người cao tuổi không còn bị động hay lo lắng mơ hồ.

Cảm giác an tâm này chính là một dạng hạnh phúc. Nó giúp mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn, thay vì bị chi phối bởi nỗi sợ bệnh tật.

Học hỏi điều mới – giữ cho tâm trí luôn trẻ

Không chỉ cơ thể, não bộ cũng cần được nuôi dưỡng. Bài viết dẫn quan điểm từ các nghiên cứu tâm lý và khoa học thần kinh cho thấy việc duy trì hoạt động trí tuệ giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi tác.

"Học sâu" không nhất thiết phải là kiến thức hàn lâm. Đó có thể là học một kỹ năng mới, đọc sách, giải câu đố, chơi cờ hoặc tham gia lớp học cộng đồng. Mỗi thử thách nhỏ đều kích thích não bộ hoạt động, cải thiện trí nhớ và sự linh hoạt trong tư duy.

Quan trọng hơn, việc học mang lại cảm giác háo hức và mục tiêu sống. Khi mỗi ngày đều có điều để mong chờ, tuổi già không còn là khoảng thời gian trống rỗng mà trở thành chặng đường khám phá mới.

Tóm lại, 5 năm từ 60–65 tuổi không chỉ quyết định tuổi thọ, mà còn quyết định chất lượng hạnh phúc của những năm tháng sau này. Ăn đủ và ngủ đủ vẫn quan trọng, nhưng chưa phải yếu tố cốt lõi. Điều làm nên sự khác biệt là cảm giác được yêu thương, được vận động tự do, được chủ động chăm sóc sức khỏe và được tiếp tục học hỏi. Khi hạnh phúc được đặt ở trung tâm, tuổi thọ không chỉ là con số kéo dài, mà là những năm tháng sống trọn vẹn và ý nghĩa.

Theo Aboluowang