Hà Nội: Sốt xuất huyết giảm, tay chân miệng gia tăng nhẹ

Theo CDC Hà Nội, từ ngày 22/2 đến 27/2, toàn thành phố ghi nhận 6 ca sốt xuất huyết tại 5 phường, xã, giảm 9 ca so với tuần trước Tết (15 ca). Trong tuần không ghi nhận ổ dịch.

Cộng dồn năm 2026, Hà Nội ghi nhận 151 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong, giảm so với cùng kỳ năm 2025 (169 ca). Bệnh nhân phân bố tại 65 phường, xã; chưa ghi nhận ổ dịch.

Cùng thời gian, ghi nhận 111 ca bệnh tay chân miệng tại 64 phường, xã như Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Mỗ, Đại Mỗ..., tăng 1 ca so với tuần trước Tết. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới.

Lũy tích từ đầu năm 2026, thành phố ghi nhận 666 ca tay chân miệng, không có ca tử vong, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (165 ca). Đã ghi nhận 14 ổ dịch nhưng hiện đều đã kết thúc.

Với bệnh sởi, tuần qua ghi nhận 8 ca tại 8 phường, xã. Cộng dồn năm 2026 có 74 ca, không có ca tử vong, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (625 ca).

Ngoài ra, ghi nhận 1 ca liên cầu lợn tại phường Phú Lương và 1 ca ho gà tại Hồng Hà. Lũy tích năm 2026 lần lượt là 1 ca và 7 ca, đều không có tử vong.

Đáng chú ý, Hà Nội ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó tại xã Hòa Lạc. Người bị chó cắn đã được tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh.

CDC Hà Nội cảnh báo nguy cơ tử vong do bệnh dại nếu không xử trí dự phòng kịp thời. Trong khi đó, sốt xuất huyết có thể tiếp tục ghi nhận ca mắc mới, các bệnh như cúm mùa, thủy đậu, sởi, ho gà có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Ngành y tế yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh; xử lý triệt để ổ dịch, đặc biệt là tay chân miệng; đồng thời phối hợp ngành thú y kiểm soát dịch bệnh lây từ động vật sang người.

Người dân được khuyến cáo chủ động phòng bệnh, tiêm vaccine đầy đủ và phối hợp với cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.