Gia đình có 2 chị em song sinh thọ 102 tuổi: Bí quyết không phải tập thể dục hay ăn kiêng mà là 1 thói quen đơn giản, miễn phí

Cặp song sinh Marilyn Wright và Madelyn Casper vừa cùng nhau kỷ niệm sinh nhật 102 tuổi tại Toledo (bang Ohio, Mỹ) bên gia đình của mình. “Chúng tôi cảm thấy may mắn khi vẫn còn 2 mẹ ở bên. Cả hai đều vẫn khỏe mạnh, không chỉ về mặt tinh thần mà cả về thể chất”, con gái bà Marilyn, chị Julie Fox chia sẻ với tờ People.

Cặp song sinh 102 tuổi, Marilyn Wright và Madelyn Casper.

Sinh năm 1922, Marilyn và Madelyn vẫn thân thiết và đồng điệu với nhau trong suốt những năm qua, ngay cả khi họ không sống chung với nhau. Bà Madelyn ví “Chúng tôi là 2 hạt đậu trong một cái vỏ”. Hai người thường suy nghĩ và hành động giống nhau dù sống khác thành phố. Khi bà Marilyn làm bánh mì thịt và gọi điện cho cô em gái của mình thì phát hiện Madelyn cũng đang chuẩn bị món này.

Nói về bí quyết sống thọ của mình, cặp song sinh 102 tuổi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tử tế với mọi người. “Chúng tôi muốn nói, hãy tử tế với hàng xóm của bạn. Chỉ cần thể hiện lòng tốt. Đừng ghét bỏ ai. Từ ‘ghét’ nên được loại bỏ khỏi từ điển”, bà Marilyn chia sẻ.

Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh được người tử tế, thường xuyên giúp đỡ người khác sẽ sống thọ hơn. Ví dụ, các nhà nghiên cứu trường ĐH Basel ở Thụy Sĩ đã theo dõi hơn 500 người độ tuổi từ 70-103. Kết quả cho thấy những người hay giúp đỡ, chăm sóc người khác có tuổi thọ gia tăng.

Các nhà khoa học thuộc nghiên cứu này nhấn mạnh lợi ích từ việc giúp đỡ người khác đối với sức khỏe được ghi nhận ở mọi lứa tuổi. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, giúp đỡ mọi người không chỉ giúp bạn thấy vui vẻ mà còn kéo dài tuổi thọ, giảm 20% nguy cơ tử vong, trầm cảm và sức khỏe tốt hơn.

Nhóm nghiên cứu đến từ ĐH British Columbia (Canada) cũng phát hiện những người sống tử tế với mọi người bằng việc mua quà cho bạn bè, quyên góp cho tổ chức từ thiện, hoặc làm lợi cho người khác bằng số tiền của mình có huyết áp giảm đáng kể so với những người tiêu tiền cho bản thân. Hành vi giúp đỡ cộng đồng được chứng minh có thể chống lại tác động tiêu cực do căng thẳng gây ra. Do đó, giúp đỡ và sống tử tế với mọi người là liều thuốc để gia tăng sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi người.

Bên cạnh việc duy trì lòng tốt, 3 hoạt động dưới đây cũng góp phần gia tăng tuổi thọ của bạn.

Tập thể dục vừa phải và thường xuyên

Nghiên cứu cho thấy sự liên kết giữa đi bộ với tăng tuổi thọ. Các nhà nghiên tìm ra rằng đi bộ từ 1 giờ đến 2,5 giờ một tuần vào 2 hoặc 3 buổi khác nhau có liên quan đến sống thêm 6,2 năm với nam giới và 5,6 năm với nữ giới.

Tuy nhiên, mọi người dù ở lứa tuổi nào cũng nên tập thể dục phù hợp theo khả năng của mình. Không tập thể dục quá sức, vì ở một số người tập thể dục quá sức có thể gây ra một số tác hại như: Cơ thể nhanh bị mất nước; Tăng nguy cơ chấn thương, mệt mỏi, hơn nữa cơ bắp không được phục hồi có hại cho hệ miễn dịch. Tập thể dục quá mức sẽ ảnh hưởng đến cơ tim và nhịp tim…

Ăn uống lành mạnh

Thay đổi chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, chế độ ăn uống lành mạnh mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ miễn dịch, ngăn ngừa béo phì, tiểu đường loại 2, tim mạch, một số loại ung thư,… mức tăng tuổi thọ sẽ càng lớn nếu bắt đầu ăn uống lành mạnh càng sớm.

Duy trì tinh thần lạc quan

Theo Guardian, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có tính cách vui vẻ, lạc quan có thể khoẻ mạnh và sống lâu hơn vì ít phải đối phó với những tình huống căng thẳng.

Các nhà khoa học trong nghiên cứu này cho rằng những người lạc quan có thể hồi phục nhanh hơn những người bi quan và lấy lại tâm trạng nhanh hơn sau một sự kiện căng thẳng. Bên cạnh đó, vui vẻ có thể thúc đẩy các thói quen lành mạnh, tăng cường sức khỏe cũng như sức đề kháng. Đặc biệt, chức năng trao đổi chất tốt hơn, ít bị kháng insulin, viêm nhiễm. Những người lạc quan thường duy trì lối sống tích cực, năng vận động lại ít hút thuốc hơn, ít lạm dụng rượu bia, có chế độ ăn uống hợp lý nên có trọng lượng cơ thể ở ngưỡng tốt…. Những đặc điểm này chính là chìa khóa cho sức khỏe và tuổi thọ.

