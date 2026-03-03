Gần 300 mỹ phẩm chứa chất cấm bị thu hồi: Từ "made in Vietnam" tới hàng ngoại nhập đều bị "tuýt còi"

Mới đây, Bộ Y tế vừa quyết định thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc. Bởi đây là những món mỹ phẩm có chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane - hai hợp chất mới được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đưa vào danh mục chất cấm.

Tại kỳ họp lần thứ 42 mới đây, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho hay Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thống nhất đưa 2 chất trên vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp. Hợp chất silicone D4 (bao gồm Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane) là một loại silicone dạng vòng, được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. D4 thường được thêm vào kem nền, son môi, kem chống nắng và các sản phẩm chăm sóc tóc để tạo cảm giác mướt mịn, dễ tán và bóng mượt tức thời.

Tuy nhiên, các nghiên cứu độc chất học quốc tế cho thấy hoạt chất này có khả năng gây rối loạn nội tiết. Trước đó, Liên minh Châu Âu đã xếp chất này vào nhóm có thể gây suy giảm khả năng sinh sản và ảnh hưởng bất lợi đến thai nhi nếu phơi nhiễm kéo dài. Do đặc tính khó phân hủy và dễ tích tụ sinh học, hoạt chất này còn bị cảnh báo về nguy cơ đối với môi trường. Khi người dùng rửa mặt hoặc gội đầu, hợp chất này theo nước thải ra sông hồ, biển và có thể tích tụ trong mô mỡ của sinh vật thủy sinh. Thông qua chuỗi thức ăn, chúng có khả năng quay trở lại cơ thể con người.

Động thái cấm D4 của ASEAN thực chất là một bước đi bắt buộc nhằm đồng bộ hóa với Quy chế Mỹ phẩm nghiêm ngặt của EU. Điều này cũng giúp ngăn chặn nguy cơ khu vực Đông Nam Á trở thành nơi tiêu thụ các sản phẩm không còn đạt chuẩn an toàn quốc tế.

Trong danh sách gần 300 sản phẩm bị cấm lần này, có nhiều cái tên quen thuộc với người tiêu dùng như: Nước tẩy trang Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover; Son kem 2 đầu Lemonade Perfect Couple Lip Fashionistar; Son kem Merzy The Heritage Velvet Tint; Son kem lì Peripera Ink Airy Velvet…

Lãnh đạo Cục Dược yêu cầu các doanh nghiệp phân phối khẩn trương báo tin cho hệ thống đại lý, rút sản phẩm khỏi thị trường và tổ chức tiêu hủy hàng vi phạm. Cơ quan chức năng khuyên người tiêu dùng ngừng ngay việc mua bán, sử dụng các mặt hàng trên, đồng thời chủ động mang trả lại sản phẩm cho điểm cung ứng.