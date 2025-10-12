Gái xinh eo tí hon khiến Hoàng Thùy điếng người: Chị hơn em gần 10cm!

Một đoạn clip TikTok mới đây đang khiến dân tình được phen thích thú khi ghi lại khoảnh khắc dàn người mẫu Việt Nam, trong đó có Hoàng Thuỳ và Ngô Trần Hải Yến chuẩn bị ra sân bay sang Trung Quốc tham dự Shanghai Fashion Week 2026. Trong lúc được phỏng vấn ngẫu nhiên, khi phóng viên nhắc đến Hải Yến, nữ người mẫu trẻ sở hữu vòng eo 55 cm, Hoàng Thuỳ lập tức có phản ứng khiến ai cũng bật cười. Nữ siêu mẫu khẽ đặt tay lên eo mình, nhướn mày rồi thốt lên:"Chị hơn em gần 10 cm đấy cưng!" - câu nói vừa thật lòng vừa thể hiện sự bất ngờ lẫn ngưỡng mộ của nữ siêu mẫu từng chinh chiến từ Vietnam's Next Top Model lẫn Miss Universe trước "đối thủ nặng ký".

Hoàng Thuỳ sững người khi nghe đến số đo vòng eo của đàn em (Nguồn @thaynghemoidang).

Không chỉ khiến đàn chị "điếng người", mà ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải công nhận Ngô Trần Hải Yến là một trong những tân binh hiếm có của làng mẫu Việt, sở hữu tỉ lệ cơ thể ấn tượng đến thế, thậm chí ngày càng lên hương. Netizen thậm chí từng để lại thắc mắc liệu Hải Yến có từng sử dụng thủ thuật "rút xương sườn" để làm đẹp hay chăng?

Với những ai từng theo dõi Hải Yến từ thời cô tham dự Hoa hậu Việt Nam 2024, điều này không quá bất ngờ. Ngay từ vòng sơ khảo phía Nam, cô gái sinh năm 2004 đến từ TP.HCM đã thu hút sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật 1m77, đôi chân dài và phong thái tự tin. Khi ấy, số đo của Hải Yến là 77-58-94 cm, vòng eo nhỏ đến mức khiến ban giám khảo phải trầm trồ. Sau 2 vòng thi nhân trắc học và phỏng vấn kín, cô được chọn vào danh sách 18 thí sinh đầu tiên lọt vào vòng Chung khảo.

Hải Yến còn gây thiện cảm bởi nét đẹp đậm chất Á Đông và phong cách thời trang cá tính. Bên cạnh là một sinh viên ngành Công nghệ Dệt may - Thời trang tại Đại học Công nghiệp TP.HCM, cô còn hoạt động tích cực với vai trò người mẫu tự do. Trên sàn diễn, Hải Yến là gương mặt quen thuộc trong các show thời trang, thường được giao trình diễn những thiết kế tôn dáng và khoe trọn vòng eo con kiến.

Sau cuộc thi, Hải Yến tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời hoàn thiện hình thể một cách khoa học. So với thời thi hoa hậu, vóc dáng cô ngày càng săn chắc và mảnh mai đến mức vòng eo từ 58 cm nay chỉ còn 55 cm.

Giờ đây, ở tuổi 21, Ngô Trần Hải Yến đang được xem là "làn gió mới" của sàn runway Việt. Cô là minh chứng rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ chiều cao hay số đo, mà còn ở sự kỷ luật, kiên trì và phong thái tự tin. Phản ứng của Hoàng Thuỳ phần nào khẳng định sự xuất hiện của một thế hệ người mẫu trẻ đang sẵn sàng kế thừa, thậm chí làm mới chuẩn mực sắc vóc của làng thời trang Việt.